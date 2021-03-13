家住半億豪宅　富港姐陳楨怡慳家食魚蛋粉搭小巴

家底豐厚的港姐亞軍陳楨怡，日常生活相當「貼地」，近日被拍得漫遊銅鑼灣，逛平價傢俬店，晚餐食魚蛋粉「醫肚」。

應屆香港小姐亞軍陳楨怡（Celina）出身富裕家庭，其父是印尼華僑富商，於香港及印尼均有生意，家住跑馬地半山市值半億逾2,000呎豪宅。畢業於倫敦大學學院建築系的她，讀書時已經不時分享富貴生活，周遊列國足迹遍布歐洲。她的日常隨身物品更不乏名牌手袋及飾物，近期光顧一間米芝蓮二星餐廳歎個午餐盛惠最少1,200元，令網民大呼羨慕，形容她是名副其實的人生勝利組。

挽名牌袋睇平嘢

是藝術館常客的Celina雖然家底豐厚，原來生活卻十分「貼地」。日前晚上她獨自在銅鑼灣一間大型傢俬店選購家品，未見其男友Andy蹤影。身穿白色短裙配襯白波鞋的她雖然打扮隨意，但1米75的高挑身形加上長腿，相當引人注目。手挽約30,000元名牌手袋的她專攻平價家品，包括摺櫈、枱墊、碗碟、廚房用品等。選港姐前任職室內設計師的她對傢俬設計相當有興趣，不時打開廚櫃門細看結構。逛了半小時，雖然未能選到心頭好，但亦總算有幫襯，在店內買了果汁解喝。

熟客仔守規矩

Celina離開傢俬店後開始漫遊銅鑼灣，由百德新街一路行到鵝頸橋搵食，但期間卻兩度「碰釘」。她行經一間台式飲料店想再買飲品，但似乎因等待需時而閃人，後來打算到登龍街一間人氣甜品店歎甜品，但人龍卻排到門外，排了一會見勢色不對，惟有放棄。她隨即熟路地轉到鄰近的港式粉麵店，食碗魚蛋粉醫肚，夠晒平民化。見她與店員打招呼，似乎是熟客，但亦如普通市民一樣守規矩，量度體溫及填寫個人資料才進入店內。吃飽後她步行到跑馬地小巴站，搭小巴返豪宅，沒有Call司機接送，認真慳家！