Angelababy戲屎？演藝老師劉天池拆解冇進步之謎

藝人楊穎（Angelababy）嘅演技一直成為網民話題，大家都對佢指指點點，其實邊個講佢演技會最說服力？呢位一定係曾教過Baby演戲嘅中央戲劇學院表演老師劉天池。

Baby喺拍內地古裝劇《孤芳不自賞》時，就係劉天池一對一教佢演戲，到2018年拍時裝劇《創業時代》，劉天池都有入組指導。劉天池接受內地媒體訪問，被問到「曾經教過Baby表演，還是被大眾認為演技沒甚麼提升」時，佢就話：「師傅領進門，修行在個人，我們引導、通過各種訓練把你打開，把你演成演員，但最終，你要通過這些『工具』和『手段』把自己捏合成一個『人』，這個『人』就是『角色』。」

劉天池又話，角色嘅歷史背景、情感等東西唔屬於技術層面，而係個人對生活敏銳度嘅呈現，就好似好多人學鋼琴，但中國只出一個郎朗同一個李雲迪。劉天池話自己唔係想推卸責任，但呢啲嘢係老師點教都教唔到，演員需要嚴格嘅外部技術同內部技術訓練。

劉天池講嘅嘢令某些Baby粉絲不滿，但大部分網友都認同，覺得佢講嘢中肯。而亦劉天池大有來頭，佢從事藝演教學已經20年白百何、鄧超、唐嫣等都係佢學生。