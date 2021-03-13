「籮霸」珍妮花露柏絲與未婚夫A-Rod分手

51歲拉丁天后「籮霸」珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）與45歲棒球手未婚夫Alex Rodriguez被爆分手，結束4年情！

知情者透露：「呢個都醞釀咗好耐。佢哋上次見面已經係3月1日，之後都冇見過。佢哋關係出現問題都有一段日子。」2月時珍妮花於多明尼加共和國拍攝新片《Shotgun Wedding》，當時Alex亦有同行，兩人於社交網站還上載恩愛合照。目前Alex獨自返到邁阿密，準備下一個棒球賽季，而珍妮花則繼續留在多明尼加共和國拍片。

據稱分手原因是Alex與電視劇《Southern Charm》女星Madison LeCroy早前傳出的緋聞，Alex被指與Madison調情，Madison更被同劇拍擋爆她搞人老公搞上床，但Madison其後聲稱與Alex只是在電話上聯絡，未有親身見面。不過這段緋聞對珍妮花已經造成傷害，知情者訪露：「Madison LeCroy醜聞係佢哋終於分手嘅原因。佢哋本身已經有問題，但珍妮花為呢件事感到好尷尬。」

Alex於2年前於巴哈馬海灘向珍妮花跪地求婚，不過因為新冠肺炎疫情2次押後婚禮。