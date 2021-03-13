張兆輝結婚24周年紀念晒老婆昔日索照

影星張兆輝是圈中出名的愛妻號，對太太郭碧妍照顧得無微不至，更是無時無刻想盡冧招以博紅顏一笑。昨日是結婚24周年的紀念日，雖然張兆輝要為新戲開工，一早就要出門，未能跟太太慶祝，但心細如塵的他卻早有準備，訂了一束玫瑰花送給太太以表達愛意。

送花都未夠，他更網晒一段收錄了多張甜蜜合照的短片，他留言：「有一種人可以百看不厭，有一種感覺永如初見，我不知道假如不曾與你相遇，我會不會相信緣分，感恩有你陪我老去，是我這輩子最大的幸運，謝謝你給我丈夫的身份，24周年快樂，我的張太太。」

紀念結婚周年，並非只簡單寫一句「我愛你」，以上的情深留言，引起大批網民大呼替張太羨慕，嫁到絕世好老公，更指字裏行間看出他對太太的真情真義，尤其當中一句：「謝謝你給我丈夫的身份」，不少網民稱「洋葱」度爆燈，令人感動不已，笑言是「冧妻範文」，可讓天下間的丈夫或男友參考，或激嬲另一半時作「應急」之用！另外，片中更有張太早年的索照，網民大讚她當年已散發女神魅力並有「電眼」，笑言難怪張兆輝一見鍾情！

入行以來零緋聞、向來把家庭放在首位的張兆輝，即使在內地成為搶手貨，常因工作而要跟太太分隔兩地，但感情依然深厚。甫收工他即趕返酒店，跟太太煲電話粥，綿綿情話，應酬免問。他曾自爆收到不少粉絲熱情私訊，當中更稱已視他為幻想對象，大膽露骨的表明「戀上你的床」，始終他不為所動。雖然他笑言性格木獨，不懂搞笑搞氣氛，但冧妻金句真的一籮籮：「我相信天下間冇一個女人索過我老婆！」、「我要多謝我太太，係佢塑造我！」、「沒有你就沒有家，沒有你就沒有愛！」