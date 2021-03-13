被指在非法夜店飲酒　U-Know違反防疫法疑曾試圖逃走

韓國男團東方神起成員U-Know日前被爆於上月底於首爾江南區一間餐廳飲酒飲到深夜，違反食店及卡拉OK等娛樂場所需要在晚上10點關門的規定，他因為涉嫌違反防疫法而被警方立案調查，而MBC電視台的新聞節目《News Desk》昨晚爆料指U-Know當日是與友人在非法經營的酒屋飲酒，指席上有人與警方起爭執，而U-Know更被指曾企圖逃走。

據報道指，該酒屋位於江南區清潭洞一幢大廈的4樓，酒屋外沒有招牌，而記者發現店內又多個房間，並有女子出入，酒屋是只有會員可以預約，街外人一般不能光顧，而該酒屋只持有一般食店的牌照，但實際上是非法經營的娛樂場所。

報道指U-Know當日與3名友人及夜店的女職員一起飲酒飲到深夜，警方在凌晨12點左右進入夜店，而同行友人為了讓U-Know逃離現場而與警方發生激烈的身體碰撞，警方考慮就眾人涉嫌妨礙他們執行公務立案。

U-Know所屬的SM事務所其後指報道內容失實：「U-Know沒有遵守防疫守則的確是錯誤，他也正為此反省，但除了違反防疫守則之外，他絕對沒有做其他錯事。」SM事務所指當日U-Know是因為接到朋友的電話，指想跟他談心事，於是前往朋友所說的場所，而他是第1次去該地方，並指當時U-Know只是和朋友一起飲酒，席上並無女職員，店內只有負責收銀的女職員，又否認U-Know曾試圖逃走，指當時U-Know的友人當日因為突然見到10多名便衣警員包圍他們已作出反抗，但知道對方身份後已沒有反抗，並指他當日在警方調查時表現很合作，在現場確認身分後已獲警方批准歸家，對電視台在未有確認事實就報道事件感到遺憾。