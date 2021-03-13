金素妍下跪道歉　Eugene重遇李智雅《Penthouse 2》不升反跌

韓星金素妍與Eugene主演的SBS話題劇《Penthouse 2》開播以來每集都創下收視新高，但昨晚播出的第7集上下部分平均收視分別錄得19.4%及23.5%，比上集下跌3%及3.4%，是第2季播出以來首次下跌，但仍以壓倒性姿態在同時段節目中稱冠。

昨晚講述Eugene在失去愛女金賢秀之後企圖自殺，但獲朴殷碩告知兇手是金素妍與尹鐘焄的女兒崔藝彬之後，決定要為女兒報仇而繼續活下去，而她亦知道了為了讓愛女在比賽中失準而收買伴奏者的人便是跟她假結婚的尹鐘焄，令她深感被背叛。而金素妍在出道20周年演唱會上假唱的事被公開而捱轟，金素妍下跪求Eugene不要公開其為她代唱的事，Eugene便要求她引退，金素妍只好開記招宣布退出。

而李智雅飾演的「沈秀蓮」在第1季遭嚴基俊及金素妍殺害，她昨晚以孖生姊妹「羅愛喬」一角登場，朴殷碩去找李智雅，讓她去打聽前夫嚴基俊的秘密，她到豪宅頂樓「Penthouse」找嚴基俊，並向對方表示回來並不是想做回孩子媽媽的角色，而是想擁有「Penthouse」，嚴基俊便向她說出金素妍的要害，並叮囑她要在擁有金素妍的「清雅集團」之前都不要被發現，而Eugene在安妍紅的幫助下，成功進入嚴基俊家中的秘密空間，卻在連接秘密空間的停車場碰見李智雅，令她十分驚訝。