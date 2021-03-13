新興「442減肥法」　免捱餓月瘦4公斤

潮流興「瘦身」，無論是肥瘦女生都整天嚷着要甩肉，於是坊間出現了五花八門的減肥法。好像前陣子大熱的「168斷食法」，連楊丞琳都跟足，成效顯著。不過也有人大呻16小時不進食好難捱，半途而廢的大有人在。最近台灣興起一個新方式「442減肥法」，號稱比「168斷食法」更輕鬆，而且過程中免挨餓還能吃到飽，1個月能就能減到4公斤，姊妹們心動了嗎？快來看看要怎麼做吧！

【把握黃金10小時】

台灣營養師黃韋堯與團隊提出的「442減肥法」，原理是把握一天內人體燃燒代謝循環最好的10小時來進食，以4小時、4小時和2小時分段劃分開。簡單來說即是每天第1餐和第2餐之間相隔4小時、第2餐至第3餐之間相隔4小時，第3餐以輕食為主，用剩下的2小時來消化，讓食物在人體中形成一個大約10小時的時間循環。

黃韋堯指出正餐正常需要大約4小時來消化，當開始有微餓感就可以再吃另一餐，而晚餐因為以輕食為主，油脂較少，所以2小時就可以消化。而剩餘的14小時則不進食只飲水，讓身體學習利用脂肪當作能量去燃燒，達致減重的效果。

【注意食物的比例】

除了時間的控制外，442飲食法亦有飲食餐單的要點，那就是第1餐和第2餐的正餐中，每餐的食物要有一半是蔬菜，1/4是蛋白質（如肉類、海鮮、蛋、豆類和豆漿），1/4是水果或澱粉。而晚餐的輕食則以液體為主，如牛奶、豆漿、清湯類或是代餐，不吃固體食物。如果要吃沙律就要留意選用低脂、低油的醬汁。

【要飲夠水】

除了飲食的控制外，營養師亦建議每天要有2,000ml的飲水量，在空腹的14小時亦可作充飢之效。最好的方法是分開飲用，每次飲200ml，一天飲10杯。

【配合小量運動】

減肥自然是離不開動一動，建議一周內有1~2天早上空腹進行低強度有氧運動，利用脂肪去燃燒產生能量，令減脂效果更佳，不過有低血糖問題的人士則不宜運動。除此之外一周亦可有1至2天肌肉訓練運動，消脂同時增肌，運動過後可以來一杯無糖豆漿補充能量。

【同場加映：733睡眠減肥法】

試問有咩比瞓醒就瘦更令人感到幸福？但原來瞓得啱真係可以有效瘦身！日本著名減肥醫生佐藤桂子提出「733睡眠減肥法」，指出長期捱夜有機會令人一年胖10~12公斤，相反正確睡眠則可月瘦1公斤。

所謂「733睡眠」指的是每天要有7小時的睡眠時間、睡着後的3小時不能醒來和凌晨3時要處於熟睡狀態。另外，人體內有一種能幫助減肥的「生長激素」，而這種激素在每晚8時至12時的分泌最旺盛。如果在這時段內入睡就能促進新陳代謝，幫助體內脂肪分解。反之，捱夜會令生長激素分泌不足，從而影響燃燒脂肪作用。