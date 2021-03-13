李元玲半夜吊頸自殺不遂！頸部留下深深血痕

馬來西亞鋼琴女神李元玲近日負面新聞多多，繼日前喺網台直播節目被網民轟佢彈Keyboard甩轆，無料扮四條，立即爆Seed後，尋日又爆出有監製要封殺佢，李元玲即喺社交網爆有娛圈潛規則，因唔肯上床先有人抹黑佢。

今日佢突然喺社交網上載一張頸部受傷嘅相，見頸上有明顯血痕，指半夜情緒崩潰打算用電線吊頸，但最後電線太細被扯斷：「昨天半夜情緒一度崩潰吊上電線想結束這一切的痛苦，電線太細被扯斷，那一刻連想死都害怕自己死不去又一次遭酸，整個半夜心裏在掙扎，結束生命需要勇氣，活下去需要更大勇氣，因為我的一舉一動不斷被放大檢舉，被媒體奪命追魂的纏著（着），接踵而來的就是海嘯般的霸凌，而且一波又一波。」

佢又指自己本來就不完美，亦不敢認自己係女神，再強大嘅心都會被擊倒：「可是大家一直expect我高高在上的完美，神一般的情商，神一般沒有瑕疵的顏值，神一般的才華，我有嘗試跟上腳步交出我最好的一面，很盡力的做好自己，並多次為自己的不完美道歉。可是有時我出錯一點，情緒失控一次，幾天連夜的巨大人身攻擊讓我喘不過氣，彷彿想致我於死地，也有些人蹭熱度抬高自己來踩我，我爬不出來我也無路可退，我是普通人類我會怕我很累，再強大的心也會擊垮。」

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