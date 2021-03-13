隔離似平衡時空　張達倫：一生人未必有這個機會

藝人張達倫現正於內地隔離，準備為無綫新劇《白色強人II》開工，還有10多日隔離期，他表示感覺良好，除了每日的酒店日常「派餐」外，困於酒店房內，他都懂得為自己增添「樂趣」，自製肉丁蛋即食麵，更勤力於房內跳繩，好讓每天都過得簡單又充實。

進入隔離期第7天的他受訪時謂：「我帶咗啲橡根繩上嚟拉吓筋，同埋跳繩囉！希望健健康康，有時又會睇吓書同打坐，自己平時都係比較靜，依家一個人生活時都係搵啲靜態嘅嘢做。」說到「派餐」看來都不俗時，他謂：「都OK嘅！不過對於我嚟講就偏油，搵水拖完都油，好在我有帶定啲麵上嚟，我仲喺網上買咗啲麥片同奶，買咗個雪櫃，等個雪櫃送埋嚟我就可以買啲食物返嚟淥熟，順道減肥。」他又指一生人都未必會有這個21日隔離的機會，笑言：「幾得意呀！望出窗外大家好似唔同時空咁，啲人喺出面好自由咁行，我就喺房自己搵嘢做。」其兒子碩碩已恢復實體課，他亦不忘跟兒子視像，維繫感情：「佢今日問我去咗邊，點解咁耐都未返嚟！」

現時正播映《失憶24小時》，他於劇中飾演一名「超級賤男」，他謂：「劇中我對江欣燕好衰，佢講咗身世畀我聽，但我冇理佢，二話不說就坐船走。」