深水埗變下北澤？藝文潮店大發掘

深水埗鴨寮街、大南街一帶，曾幾何時是疋頭布行及鈕扣店的集中地，但隨着製衣工廠北移，這裏空出的舖位近年陸續被畫廊、唱片舖、咖啡店、鋼筆店、手工皂店、精品店等小店進駐，成了充滿潮味的藝文空間，甚有「港版下北澤」的味道，吸引不少區外人逛街蹓躂。在一片舊區面貌中，我們走入個性小店，看看它們如何在這個蛻變的社區內開展新的一章。

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樓高兩層 元素豐富

在深水埗的舊樓群中，一間樓高兩層的雪白小店顯得特別亮眼。這間名為WOMANBOSS的店子，原是企業家Bonnie Chan Woo一年多前於紐約創立的網上資訊及銷售平台，以推動正面價值觀及追求更美好的生活為宗旨，最近落戶深水埗開設首間概念店。店舖一樓為零售空間，精選各種生活精品，全與品牌的「好生活」理念有關。二樓一部分是展覽區域，舉辦不同類型的藝術展覽，另一邊是兩個方形的梳化區域，很適合三五知己圍坐小酌及談心，加上還有餐飲供應，滿足不同訪客的要求。

更換主題 階層連結

店舖的一大特色是約兩個月會更換一次主題，除了重點介紹不同品牌，亦會因應主題變換藝術品及提供不同的體驗活動。負責人Joseph Luk表示：「我們今期的主題是Mindful Living，邀請了提供改衫服務的Fashion Clinic合作推廣再生時尚，未來亦會和不同機構合作，例如舉辦改造舊衣、冥想、頌缽等工作坊。」採訪當日店子剛有一個與慈善機構ChickenSoup Foundation合辦的活動，兩個生長於富裕家庭的小朋友，在主理店舖餐飲的Chef Phoebe指導下給一個基層家庭炮製晚餐，讓他們了解社會上有很多人需要幫忙，亦同時將社會不同階層的朋友連結起來。

WOMANBOSS

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齊心打造 陶藝空間

於大南街開業約一年多的物器堂，是個複合式的陶藝空間，由三位「堂主」Karen、Janet 及Coco合 力 打 造。她們約八、九年前一起於香港藝術學院主修陶瓷課程，彼此互相扶持，後來更進一步共同開店。Karen表示現時的兩層高舖位可售賣陶瓷器皿，又可當工作室及教室，二樓則作展覽用途，完全符合她們要求。她表示：「原本沒有指定哪一區，開業後發現大南街一帶的咖啡店吸引到不少文青，而且喜歡藝術及手作的人也會到這條街閒逛，對我們來說絕對有好處。」

開班授課 展覽平台

Karen 稱地舖的一大好處是吸引不少Walk-in客人，有些人覺得舖面很漂亮入來參觀，並即時報名參加陶藝課程。「這裏的學生涵蓋的年齡層甚廣，小朋友、大人、有無經驗都無任歡迎。」二樓是展覽空間，展出本地陶藝家的個展或聯展，例如2月就舉辦了陶藝家Carol Lee的《陶說愛三部曲》，有時也會展出學生的作品。「我們對陶藝家沒有特定的要求，明白到香港的展覽場地不多，希望設立這個展覽平台讓本地陶藝家一展所長。」Karen 認為陶藝在香港未算太普及，希望藉着小店能繼續推廣這項文化。

物器堂

網址：www.mudheytong.com