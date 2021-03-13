果然有料到：春日士多啤梨香

日本每年12月至翌年5月都係士多啤梨當造季節，而鮮紅色澤、飽滿多汁嘅士多啤梨亦係唔少大小朋友至愛水果之一，女生們尤其喜歡。嚴選多款本港人氣熱捧日本士多啤梨款式，除了原顆洗淨食用，仲可以炮製成各種糕點，成為下午茶及飯後甜品好選擇。

1. 甜王

產自福岡縣的「甜王」，又稱為AMAOU或甘王等，甜度達11度以上，係香港最常見嘅日本士多啤梨品種，果實又大又紅，色澤亮麗，無論係日本定海外，均係極受歡迎嘅品種。

2. 淡雪

源自佐賀縣或奈良縣，甜度達13度，有別於一般士多啤梨，淡雪以粉紅色外表俘虜唔少粉絲，果肉呈白色及淡粉紅，酸度低令甜味更為突出。淡雪屬於白色士多啤梨品種，因少人栽種而價錢較貴。

3. 紅臉頰/紅頰

產自靜岡縣、德島縣眉山嘅「紅臉頰」（又稱紅頰），乃「章姫」及「幸之香」嘅交配種，甜度達11-13度，產量佔了靜岡士多啤梨八成。顆粒大，口感較軟，香氣濃郁，日本更視之為「好吃到臉頰都快要融化了似的」，因而取名為紅臉頰（Hoppe）。

4. 露之水滴

熊本縣代表品種，「ひ」取自熊本古代名字肥後（Higo）；しずく代表熊本純淨水，寓意「露之水滴」係新鮮水嫩嘅士多啤梨。形狀偏圓，果肉多汁，甜度達13-15度，糖度高而酸味少，濃厚香甜。

5. 古都華

奈良縣產嘅「古都華」為「7-3-1」及「紅臉頰」交配而成嘅品種，色澤紅艷漂亮，香味濃郁，甜度高達15度以上，帶適中酸度。

除了上述品種外，香港近年亦引入白色士多啤梨，包括佐賀縣及奈良縣產嘅「白珍珠」（White Pearl）及雪兔等，兩者顏色較「淡雪」淡、近乎白色，果肉亦係白色，果實大小適中、呈橢圓形；果肉偏腍身，酸度較低。白珍珠更係每一棵幼苗只會種出果實一次，產量極少，十分矜貴，而白色果皮配紅色果籽的賣相也相當討好。

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原粒食

想品嘗由日本直送嘅原顆士多啤梨飽滿又香甜多汁嘅好滋味，大可以直接網購來品嘗，好似兩間由旅行社成立嘅網上平台，就搜羅咗當造嘅士多啤梨。

甜王閃亮香

HTMall有唔少時令好選擇，好似巴絲打比較熟悉嘅甜王，日本直送、一盒2包，圓潤鮮艷、甜中帶微酸，鮮甜濃厚，仲要非常多汁；又有來自靜岡嘅閃亮香士多啤梨，同樣係一盒2包，高甜度及散發著陣陣士多啤梨香氣。此外，仲有來自京都、產量稀少嘅京の雫士多啤梨，種植時每一植株只限數顆草莓生長，一般農戶栽培時，每一植株大約有15顆草莓；非常嚴格，無論品質營養及味道都有保證。

古都華紅臉頰

而EGL Market亦有稀少品種供選擇，好似產量極少又甜度高嘅古都華，紅噹噹富光澤，擁有良好酸甜度，甜味濃厚，香氣濃郁，果肉結實，一盒2包。至於紅臉頰士多啤梨由果皮到果肉都呈鮮紅亮澤，猶如少女紅紅嘅臉蛋，因此命名為「紅臉頰」；形狀較長、香氣濃郁，味道甜中帶酸，屬於酸甜度十分平衡嘅品種。由於紅臉頰果肉呈紅色，果心更是淡紅，因此橫切面十分漂亮，適合用來製作水果三文治和甜品。網店這批士多啤梨更經JA農協篩選，無論外觀和品質都達標準。

整糕點

時令多汁嘅士多啤梨除咗原粒食之外，仲可以用嚟炮製成多款鮮艷色澤、吸睛誘人嘅甜點，大啖大啖將春日滋味食落肚。

期間限定好甜美

日本最具規模及歷史最悠久嘅蛋糕及和菓子連鎖店Chateraise，出品均由日本直送，品牌趁當地士多啤梨當造，於即日起至3月31日、選取靜岡產紅頰士多啤梨推出「紅頰士多啤梨特別企劃」，炮製出多款繽紛亮麗嘅誘人糕點，包括特級士多啤梨杏仁撻、特級士多啤梨鮮忌廉蛋糕、士多啤梨波波、士多啤梨雪山、特濃士多啤梨蒙布朗等。推介士多啤梨杏仁撻，面層鋪滿紅噹噹嘅紅頰士多啤梨，有原粒又有一開二嘅，分量多到一個點，配上滿滿鮮忌廉和杏仁海綿蛋糕，以及最最最正嘅係Keep住鬆脆嘅撻皮，口感層次俱豐，叫人回味。至於外形十足一粒士多啤梨嘅士多啤梨波波，賣相已經夠晒搶眼，內涵亦驚人，有士多啤梨慕絲、白色曲奇脆脆、士多啤梨果醬等配以Madeleine餅底，滿滿士多啤梨香氣，仲有層次豐富口感與味道；士多啤梨控又點可以錯過呢！