事前冇通知強吻許瑋甯　邱澤被打到不舉

邱澤與許瑋甯合作拍攝愛情片，於戲中不乏床戲及激咀戲份，不過拍攝一場天台咀戲時，邱澤與導演居然「夾計」，拍攝期間他突然強吻許瑋甯，嚇到她「啊」了一聲，手上的雪條都跌埋！

台星許瑋甯與邱澤主演的浪漫電影《當男人戀愛時》3月底上映，片中許瑋甯飾演因父親負債纍纍、生活甚受壓力的女主角，造型很樸素，拍攝時亦甚少笑容，與現實生活中的她大相逕庭，可說是一大挑戰。而邱澤飾演一名追債的流氓，電了一頭爆炸頭，造型相當搞笑，拍攝時他又不時「爆肚」，往往令許瑋甯忍不住笑。為了配合角色及小鎮的場景，許瑋甯於拍攝前積極曬黑，除了曬燈外，更天天踩單車到海邊曬太陽，她大嘆謂：「我太難曬黑，一曬就長雀斑！」

打到受傷「不舉」

片中，邱澤向許瑋甯死纏爛打展開追求，更有激情咀戲及床戲，導演曾爆料指他們於天台的咀戲，是他私下跟邱澤「傾好」，要他突然向許瑋甯強吻，以拍出「真實反應」，結果許瑋甯真的被嚇窒，連手上的雪條都掉了。對於打戲及床戲，邱澤坦言拍打戲自然比床戲更攰，其中一場多人大打出手的戲份，其左手打到受傷舉不起。

談到今次首次合作，二人即互笠高帽，邱澤讚許瑋甯很用心，排練時會拿出筆記簿，將自己的角色設定及細節記下，許瑋甯亦笑指拍檔雖然有很多即興橋段，令她要更打醒十二分精神「接招」，但大讚對方在拍攝上幫了她很多。