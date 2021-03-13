鼻敏感影響演戲！陳曉華做激光手術縮細鼻膜

挾港姐冠軍名銜入行的陳曉華（Hera），入行2年多拍了4部作品，不過處女劇《迷網》被嘲「戲屎」，加上鼻音重及黐脷筋等負評，令她不勝壓力。自知有不足之處的她，早前完成新劇拍攝後，的起心肝報讀演技課程，望一雪前恥！

自嘲戲屎 報班惡補

Hera自小就有鼻敏感，說話時帶重鼻音，她透露趁這個假期做手術：「屬於小手術，因為個鼻入面腫咗，好似石頭咁，令我好易流鼻水，同埋啲污糟嘢排唔到出嚟，所以就利用激光射頻收細鼻膜，希望可以改善到鼻音問題。做完第一下感覺係好塞，本身冬天都成日係咁，喺公司廠入面就更嚴重，密封少少嘅地方同狀態唔好都辛苦，真係好影響開工。記得拍第1套劇時仲因為鼻敏感發燒添，到第2套食維他命先好啲。（做完手術有冇改善？）有嘅，不過未根治得晒！」鼻音問題加上演技有待改善，她亦忍不住「自踩」：「我自己都覺得戲屎！（上堂有冇進步？）未實踐到，但相信係有差別嘅，希望之後再拍劇時，大家會睇到我嘅唔同啦！」

怕分手寧願單身

談到事業似乎不及感情生活精彩，早前被指暗撻男子組合成員陳卓賢，又傳與狄以達舊情復熾，她大表無奈：「知大家會留意呢樣嘢，希望留意番我工作。同陳卓賢唔係拍拖，係朋友，冇諗過買車會搞到咁，狄以達亦係朋友。（分手亦是朋友？）係呀！好難得。依家都恨拍拖，但呢個環境唔應該拍住，拍咗就會分手，雖然拍拖我好投入，但拍劇好忙就會分手呢！惟有唔諗，唔好有對象，可以更加專注事業。」