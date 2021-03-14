【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月初二辛酉木破日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：掃除、拆卸、求醫

忌：嫁娶、開業、移居

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、2、4、6

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊

邀約友人一起健身，有益身心又可促進友誼。

金牛

人緣旺，易在街上偶遇久違的朋友，心情大好。

雙子

助人為快樂之本，不妨給有需要的人伸出援手。

巨蟹

沒有工作壓力，宜趁周日散步，心情更舒暢。

獅子

做事有方向感，加上有貴人協助，無往而不利。

處女

愛情運上升，今天有機會遇到情投意合的對象。

天秤

偏財運旺，小額投注或有進帳，但切勿沉迷。

天蠍

渾身不自在，宜閱讀聽音樂，使心情平復下來。

人馬

講錢失感情，跟伴侶相處時，切記講心不講金。

山羊

財運平平，行事不宜莽撞，切忌急功近利。

水瓶

能獲得快樂與友誼，為朋友花錢也是值得的。

雙魚

易有感情煩惱，謹記責任感是維繫關係的關鍵。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 事業旺

（跌）兔 桃花弱

鼠

財運一般，身邊多小人，貪財或會招致損失。

牛

精神奕奕，易獲得客戶信任，業績勢必上升。

虎

不論處理工作或感情都要有承擔，切勿卸責。

兔

是日沖煞，感情運下跌，伴侶有可能鬧情緒。

龍

事業運向好，對自己有要求，可望取得進步。

蛇

任性易惹禍，收斂壞脾氣，提防對手出陰招。

馬

感情關係出現暗湧，跟另一半相處要多忍讓。

羊

健康運平平，精神不振，行事最好放慢步伐。

猴

桃花運上升，改變形象，能散發出迷人氣質。

雞

人氣不錯，利拓展人脈，但花錢交友不可取。

狗

眼睛受疲勞轟炸，處理文書要打醒十二分精神。

豬

兩性之間要互相尊重，勿挑戰另一半的底線。

【暢所欲玄】［玄學師上觀紫微（兩儀派）］

催旺姻緣要靠暖色鮮花

十二生肖的桃花位都帶有桃花氣，想拍拖談戀愛的人，可在自己的睡房內，善加運用這個方位，放置可催動桃花的風水工具就可以。其實任何家居都可能擺放着這樣的工具，那就是一個花瓶，瓶內插上鮮花，但要真正能催動桃花，還有一點竅門需留意。

桃花運是激情而非平淡，所以選用的花瓶和鮮花不能是冷色，應選用暖色。冷色包括白色、黑色、淡藍、淡黃等，這類顏色可能增加平和，卻催不動桃花，惟有暖色才可以。暖色包括鮮紅、紫紅、粉紅、鮮黃等，看起來很奪目就最佳。

不過，風水歸風水，有時亦應考慮一下襯色問題。如果花瓶的顏色和花朵一樣艷麗，可能喧賓奪主，花瓶搶了花朵的光，所以大家亦可使用白色等冷色花瓶，但必定要有暖色的圖案花紋，那就能達到風水和觀感互相調和。花朵的數目並沒有甚麼限制，多少可隨意，只要顏色配合就可以，而且應有兩朵或以上，不宜形單影隻的一朵。這套風水方法，能增加結交異性的機會，但並不是「包生仔」，即是說，是否能從交往中得到成婚的機會，還要看個人條件及其他因素而定。