要錢唔要仔！Carman＠Bingo狂衝事業　賺首期買樓

女子組合Bingo成員關嘉敏（Carman）自從參加ViuTV《全民造星III》後贏得人氣，除曾被爆周旋於CY及天堂鳥Gordon的三角關係外，工作更是接踵而來。醒目的她向經理人公司「表白」，暫時寧要麵包不要愛情，希望趁年輕努力搵錢，於圈中真正捱出頭來。

逛超市滿載而歸

近日她接下幾個廣告收入漸增，即計劃投資磚頭，改善家人及自己的居住環境。據悉，她眼見首期儲得七七八八，即蠢蠢欲動四出睇樓，日前被發現與經理人現身尖沙咀街頭，駐足地產舖門外物色心水樓盤，並由地產代理帶她專攻間隔實用的二手單位。可能不想供得太吃力，她鎖定約700萬元的樓盤，明顯是想「先上車」再作打算。

約大半小時後，她與地產代理落樓，站在街頭雞啄唔斷，對方臨走前拋下一句「有好嘢再搵你」，似乎仍未扑槌。隨後她與經理人於附近windows shopping，經過一間名錶店即停步研究，與身邊陌生男齊齊「霸位」睇靚嘢，未幾再徒步往日式超市，滿載而歸。

擸棍落街被疑黐線

記者事後與關嘉敏聯絡，她直認開始睇樓：「不過其實我嘅dream house係頂樓連天台，村屋應該好啲。天台用嚟燒嘢食，兼且畀我耍棍練功夫。依家住嗰度冇地方，我試過攞棍落街練嘢，畀媽咪問我係咪黐線。我要練好啲拳腳，希望日後改走打女路線呀！」