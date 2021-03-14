李元玲是非多籮籮　戀吳卓羲掀罵戰最爆

自爆因飽受網絡欺凌而吊頸自殺的李元玲，雖然最後該幼細的電線成為「救命繩」，不過其輕生自白及頸上現恐怖血痕的照片，卻令網民議論紛紛。雖然有不少網民表示同情，並鼓勵她要漠視欺凌她的鍵盤戰士外，更叫她暫時退出娛樂圈：「她入世未深，經不起挫折，做這圈子要臉皮夠厚！」、「好好休息，暫時退出吧！」不過也有大批網民認為她作為公眾人物，隨意輕生會影響大眾，當中更有網民質疑其自殺動機，以及是否想再提高人氣，繼續冷言冷語。

現年33歲的李元玲近年主要因常網晒性感照，而令人氣度高，成為宅男女神，惟其出道以來作品不多，如和影帝張家輝合演的《盂蘭神功》及和何珮瑜合演的《辣警霸王花》，最令人注目的，反而是一堆緋聞是非。自言在英國伯明翰音樂學院取得鋼琴演奏碩士資歷的她，曾被質疑學歷造假，她即網晒有關文憑以清白。至於和李雲迪的師徒關係，她說是早年音樂學院推薦她，故連續數年獲對方親自指導。

論花生度高的話題，莫過於是和吳卓羲的緋聞變隔空互罵！2012年吳卓羲的緋聞女友名單愈揭愈多，李元玲也榜上有名，雙方的短訊對話更曝光，當中有人以「吳卓羲老婆」自居，惟男方斬釘截鐵的公開否認：「見過幾次面就係女友？簡直係天大笑話！」李元玲聞言即喊冤反擊：「第一次見面跟我拿了號碼，想保持不動情的情況下，約我一次又一次，卻單純當我是朋友的話，這才是天下最大笑話。我都勇於承認自己對他有好感，他卻偷吃了還要高喊被冤枉。」另外，李元玲的樣貌也一樣受網民關注，因昔日是包包臉，現在卻是間尺鼻及V煞臉，「變臉」明顯！