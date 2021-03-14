東方日報C2：不堪網民海嘯級霸凌！李元玲電線吊頸自殺

馬來西亞鋼琴女神李元玲近日被負面新聞纏身，疑受不住網絡欺凌壓力，昨日在社交網自爆半夜吊頸自殺不遂，頸上留下鮮紅色的恐怖血痕。她發文反擊指被標籤像神般完美，令她喘不過氣，對於犯錯後被無限放大感到無助，直言：「再強大的心也會擊垮。」

李雲迪徒弟李元玲近日負面新聞多多，日前在網台節目即興彈奏電子琴，可惜表現差強人意，被網友狠批「冇料扮四條」的她憤而離座。雖然之後「補鑊」在社交網公開道歉，再晒琴技挽回面子，但未能平息網友批評。前日她又被當地傳媒爆料，指有監製批評其工作態度，力數她洽談合作卻失約，與導演見面又遲到2小時等，並指她遭電影公司封殺。她之後發文反擊指有娛圈潛規則，因不肯上床而遭人抹黑。

頸現恐怖血痕

雖然已在社交網為自己平反，但仍飽受負面新聞及網友抨擊，她抵受不住排山倒海的輿論壓力，昨午1時許突然在社交網自爆情緒崩潰，半夜用電線吊頸自殺不遂。她上載一張穿吊帶背心，展露頸上恐怖血痕的照片，目測傷勢不輕，企圖輕生的她情況令人擔憂。

她上載千字文剖白內心世界：「半夜情緒一度崩潰，吊上電線想結束這一切的痛苦，電線太細被扯斷，那一刻連想死都害怕自己死不去，又一次遭酸，整個半夜心裏在掙扎，結束生命需要勇氣，活下去需要更大勇氣，因為我的一舉一動，不斷被放大檢舉，被媒體奪命追魂的纏着，接踵而來的就是海嘯般的霸凌，而且一波又一波。」

「再強大的心也會擊垮」

她續指當女神的壓力大得苦不堪言：「我本來就不完美，會有小毛病，也不敢認自己是女神，可是大家一直Expect我高高在上的完美，神一般的情商，神一般沒有瑕疵的顏值，神一般的才華。我有嘗試跟上腳步交出我最好的一面，很盡力的做好自己，並多次為自己的不完美道歉。」奈何她只犯了錯一次，但被別人無限放大，甚至想將她「置於死地」，令她覺得無助：「可是有時我出錯一點，情緒失控一次，幾天連夜的巨大人身攻擊讓我喘不過氣，彷彿想置我於死地，也有些人蹭熱度抬高自己來踩我，我爬不出來，我也無路可退，我是普通人類，我會怕，我很累，再強大的心也會擊垮。」

大批網友安慰她要堅強振作，但亦有人質疑其自殺及發文動機，直指她作為公眾人物，不應隨便宣揚輕生念頭，亦有人質疑她為何拍血痕照時要繼續穿小背心晒「線頭」，受不住網友攻擊的她，終在發文不久後刪文。本報昨日曾聯絡她，惟截稿前未有回覆。

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