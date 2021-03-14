【撞樣陳茵媺】馬國E Cup網紅車廂露奶捱轟

近年馬來西亞出咗唔少有樣有身材嘅索女，包括林明禎、朱主愛、李元玲等都人氣高企，為港人所熟悉，其實喺馬來西亞仲有好多樣靚身材正嘅索女網紅，火辣同大膽程度，一啲都唔輸蝕㗎！其中身高1米65嘅網紅米兒（Mier），本身做化妝師同模特兒，擁有32E導彈上圍，曾經喺「2014中國環球小姐大賽」中，得到最上鏡小姐獎，佢由於同藝人陳茵媺好似樣，因而被網民封為「馬國陳茵媺」。

尺度太大被封號

作風大膽嘅佢，喺最初開設嘅社交網有成2百萬粉絲，但因佢晒嘅性感相尺度太大，甚至有18禁嘅裸露照片，屢被投訴而遭封號，一下子冇晒所有粉絲，令佢大受打擊，當然好傷心。但係佢重新開帳號之後，依然無懼被封號風險，繼續晒火辣性感相派福利，尺度仲一啲都冇減少㗎，依家成功喺社交網累積番16.8萬粉絲。

被批為紅不擇手段

不過講到佢最出位一次，肯定係喺馬來亞西捷運站拍片玩「露出」啦！事緣喺網上瘋傳一條片，睇到有個樣貌被打咗格仔嘅女仔，着上低胸背心配牛仔外套，真空上陣喺車廂座位上做出各種撩人動作，最後仲拉低上衣，大晒E級導彈，仲差啲露點添！話就話條片未有出到佢個樣，但係有眼利網民睇番佢嘅社交網舊照，見佢當日打扮，加上個身材，都完全同片中個女仔一樣，估計條片入面嘅女仔就係佢嚟！網民強烈批評佢話「為了紅，甚麼手段都可以」、「真的丟我們所有女人的臉」，仲鬧佢一啲都唔愛惜自己身體！而佢就未有直接認係片中嘅女仔，雖然惹嚟唔少負評，但反而意外令佢喺社交網增加咗唔少粉絲囉！