【心理測驗】刻在你心底的恐懼

每個人都有自己的軟懦和底線，就算是平日再堅強再隨和的人，都會有一個執着的點，似乎無人能做到真正的無堅不摧。不過你又是否真的了解自己最心底裏的恐懼呢？對於長在溫室裏、當局者迷的小花們來說，或者對自己的內心亦不太了解。網上流傳一幅神奇的圖畫，據說看一眼就能看出內心的恐懼、隱藏的脆弱面，你想了解嗎？

【問題】

放空大腦看向下圖，第一眼你看到的是甚麼？

A.刀

B.毛毛蟲

C.蝴蝶

D.蘋果

【結果分析】

A.恐病症者

你潛意識裏面的恐懼是「疾病」，你會有「或許自己生病了，但自己沒有意識到」的想法，並為此感到不安。你害怕的是突如其來的頑疾和意外，擔心自己和所愛的人會遭遇這些事情，在乎健康並非壞事，但過於擔心就會演發出心理疾病。

B.恐鬼症者

關於你潛意識內的恐懼，正是「鬼」，這個「鬼」包括所有超乎常理的存在和超自然的現象。對所有未知的狀態感到不安，甚至有巨大的壓力。你會因此感到焦慮，害怕它們會在你脆弱時乘虛而入，被其所牽絆。你要學習面對自己的恐懼，特別是這些恐懼其實更多是來自你的想像。

C.恐叛症者

在你潛意識內的恐懼是「背叛」，你可能有過被信任之人傷害的經歷，所以為自己建立了圍牆。你對人充滿防備心、沒有安全感，與人相處時會保持一定的距離。你或者很會隱藏自己的恐懼，連最親近的人都未能發現，以為這是你的個性，但其實放不下的心防令你非常疲倦，需要正視和克服。

D.恐亡症者

「死亡」就你潛意識裏的恐懼，你會幻想自己在睡夢中突然離世，害怕自己有一天會從大家的腦海中消失，亦害怕所愛之人會永遠消失於自己的生活中。或者你曾經對生死別離有過深刻經歷，加深了你的恐懼，因為害怕死亡而忘記活在當下。你必需明白死亡是生命中的自然，無謂想得太多，應把重心放在生活上。