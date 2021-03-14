《阿凡達》中國重映打低《復仇者4》再奪全球最高票房電影

《阿凡達》打低《復仇者聯盟4》重奪史上全球最高票房電影寶座。

由占士金馬倫（James Cameron）執導的2009年太空科幻動作片《阿凡達》（Avatar），曾經成為史上全球最高票房電影，直到被2019年的漫威超級英雄晒冷片《復仇者聯盟4：終局之戰》打破紀錄。不過《復仇者聯盟4》的冠軍寶座只坐到2年，就被《阿凡達》重新奪回！

因為新冠肺炎疫情令大量新片押後上映，中國內地戲院與電影公司傾掂數重映《阿凡達》，結果全球票房於周六累積到28億美元（約218.4億港元），超越《復仇者聯盟4》的27.97億美元（約218.166億港元）。

基於影壇傳統，漫威電影公司於社交網站留言祝賀《阿凡達》，引用「鐵甲奇俠」對白表示：「恭喜占士金馬倫、Jon Landau，以及所有納美星人重奪票房冠軍！我愛你3000。」占士金馬倫亦留下藍色心形符號回應。

不過部份漫威影迷卻於社交網站大表不滿，認為《阿凡達》此舉形同「出千」！不過其實最後贏家都仍然是迪士尼公司，因為《阿凡達》與漫威版權都是屬於其旗下。