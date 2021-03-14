嚴基俊係真兇？朴殷碩同李智雅嘴對嘴《Penthouse 2》收視回升

韓星金素妍與Eugene主演的SBS話題劇《Penthouse 2》昨晚播出第8集，上下部分平均收視分別回升至19.9%及24.8%，比上集上升0.5%及1.3%，稱冠同時段劇集。

昨晚講述為了女兒崔藝彬而背叛Eugene的尹鐘焄，向Eugene提出結束夫妻關係，而嚴基俊見到未婚妻金素妍與前夫尹鐘焄咀嘴的場面後大怒，他派金光奎假扮警察，揭發金素妍的女兒便是殺死Eugene女兒金賢秀的兇手，金素妍為了維護女兒，情急之下指自己才是真兇，而金素妍知道嚴基俊正在暗中對付她，便向他提出解除婚約，但嚴基俊卻用金素妍說自己是真兇的錄音作威脅，金素妍便答應會照他的意思去做。

崔藝彬在清雅藝術祭當日用獎盃攻擊金賢秀的頭部，令她跌落樓梯重傷昏迷，令人認定崔藝彬便是殺死金賢秀的兇手，但昨晚講到嚴基俊回想當晚在洗手間洗掉手上血漬後打響火警鐘的場面，似乎暗示嚴基俊才是真兇。

而李智雅飾演的「沈秀蓮」在第1季遭嚴基俊及金素妍殺害，她在前晚1集以「孖生姊妹羅愛喬」的身份出現在前夫嚴基俊家中，Eugene在昨晚1集於停車場遇見對方後十分驚訝，她得知對方是「羅愛喬」後，便在其手機裝上偷聽程式，以便監視她和嚴基俊，而嚴基俊與李智雅在練習射擊時，突然用槍指向李智雅，其後又掐住她的頸企圖殺死她，朴殷碩及時趕到打暈嚴基俊，並在Eugene的協助下一起離開現場，朴殷碩就為停止呼吸的李智雅做人工呼吸，場面緊張。