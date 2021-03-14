兒童選擇大獎頒獎禮：羅拔唐尼獲獎被噴鬼口水

《第34屆兒童選擇大獎頒獎禮》（Nickelodeon's Kids' Choice Awards）因為新冠肺炎疫情，第2年以視像形式舉行，不過一樣有巨星照耀，美國男星「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）憑《怪醫D老篤》（Dolittle）奪得「最喜愛電影男星」，他戴住太陽眼鏡現身舞台致詞，結果跟隨頒獎禮傳統被噴「鬼口水」！

羅拔其後將一身綠色黏液的照片，上載社交網站，留言表示：「你以為淨係得變形俠醫會變綠色咩？真係好榮幸得到兒童選擇大獎嘅『最喜愛電影男星』，冇咗你哋任何一個我就做唔到。由我綠色黏乎乎嘅心底多謝你哋。」

而17歲美國女星Millie Bobby Brown同時憑《天才少女福爾摩斯》（Enola Holmes）以及《怪奇物語》（Stranger Things）同時掃走「最喜愛電影女星」與「最喜愛電視劇女星」，《怪奇物語》亦奪得「最喜愛電視劇」。Millie致詞時向女性致敬，表示會繼續推動女權。而以色列女星Gal Gadot憑《神奇女俠1984》成為「最喜愛電影女星」，正懷第3胎的她以一身黃色晚裝長裙出席領獎。

另外，加拿大天王Justin Bieber現身表演，他獲頒「最喜愛男歌手」，美國小天后Ariana Grande則獲頒「最喜愛女歌手」，他們的合唱歌曲《Stuck With U》則奪得「最喜愛音樂合作」。韓國男子組合防彈少年團（BTS）則掃走「最喜愛組合」、「最喜愛歌曲」（《Dynamite》）與「最喜愛國際歌手」3獎。