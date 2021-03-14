舊銀河機必裝　One UI 3.1強化攝力

手機廠定期釋出系統更新檔並非新鮮事，但大多為了除Bug以提升穩定性，一般都唔會加入新功能。最近Samsung為多款Galaxy手機推出的One UI 3.1卻非如此，事關Upgrade後會獲得多項新分唇，若閣下是Galaxy Z Fold2 5G、Galaxy Z Flip 5G、Galaxy S20 5G系列、Galaxy Note20 5G系列的手機用戶，就一定要更新。

One UI 3.1系統最大亮點是加入多個實用相機功能，例如「物件橡皮擦」，讓用戶去除相片中的多餘物件，做到簡單執相； 「相機曝光調整」改良了觸控自動對焦，並可透過左右滑動，在拍攝前調校亮度；升級版「一攝多拍」支援自訂拍攝時間，輕觸一下快門，系統便會自動製作最多4段影片和10張相片；另外仲有全新「多咪錄音」，讓用戶在專業影片模式中，透過Galaxy Buds Pro、Buds Live與Buds+等耳機進行同步收音。

One UI 3.1還提供全新「護眼模式」，系統會根據晝夜時間自動調整藍光，用戶亦可依照個人的作息時間而自動調整屏幕顏色。此外，One UI 3.1讓用戶更安全地管理和分享內容，在分享資料前可刪除相片中的位置數據，或利用私有共享控制內容的瀏覽權限及可用該相片的時間，進一步保障個人私隱。