劉家榮贈劍畀徒弟藝青雲：祝前途似錦！

粵劇伶人兼已故名伶林錦堂愛徒藝青雲，將於4月演出新劇《戰海奇緣》，為此她特意邀請劉家榮師傅指導自己排練武場功架。講到兩人淵緣，劉家榮於2015年接受羅家英邀請，義務在八和開了個南拳班教授南拳，藝青雲正是班中學生之一，劉師父坦言與藝青雲有緣，對她特别有親切感。有一天兩人一齊吃宵夜，聊得興起之際，青雲告訴劉家榮師傅，説很懷念師傅林錦堂，言時語帶哽咽，劉師傅聽後，對藝青雲説：「我之前拍片時同堂哥好熟絡，我收你做我徒弟，你願意嗎？」青雲立即叫一聲：「師傅。」從此兩人結下師徒緣。

補行拜師儀式

其後藝青雲在曲社補行拜師儀式，劉師傅送贈了一把劍給青雲，這把劍是劉師傅的哥哥劉家良送給他的，他很敬重哥哥，視對方爲偶像，送此劍給青雲，祝福並希望她前途似錦，能像師伯劉家良般，在藝術上有重大成就。

劉師傅自從收藝青雲為徒後，藝青雲每一次演出，劉師傅都會到場觀看並給予意見，劉師傅笑言，他今次主要來督促藝青雲練功：「佢依家有咁多表演工作，一定要演得好，不可以令觀眾失望，要令觀眾覺得藝青雲唱又得，武藝子又得，先不枉多年學藝。」