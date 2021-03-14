神話出道23周年　Eric公開批評Dong Wan疑鬧不和

韓國元祖男團神話今年迎來23周年，成員之間的感情一直很好，隊長Eric與成員Jun Jin結婚時，隊友都有到賀，不過Eric今日就公開在社交網指摘Dong Wan，因而傳出2人鬧不和。

Eric今午在社交網標籤了Dong Wan的帳號，並說：「我說過假如有問題，應該攤開最基本的地方並去解決它，而不是裝作沒有事發生，但我最後還是聽從多數的意見。一個是視組合為優先來進行事情的傢伙，一個是重視個人活動的比重並把這概念投入神話、雖然影響了團隊溝通和日程但對粉絲很親切的傢伙，我理解兩者擁有不同的想法和方式，但人們總是只傾向聆聽某一方的說話，只選擇支持聽起來好聽的說話，但責罵努力做事的人，你不覺得這樣太過分嗎？」作為事務所老闆的他公開對Dong Wan的處事態度表示不滿，又指摘Dong Wan與某粉絲組織在自己不在場時討論根本沒有決定的事。

不少粉絲都對2人鬧矛盾表示擔心，並勸他私下與Dong Wan解決事件，但Eric就表示已與Dong Wan斷聯絡一段時間，亦沒有對方的聯絡方法：「假如你是想解決問題的話，就跟我說吧，因為沒有聯絡方法，所以標籤你，我也會和Andy說的，邀請我去明天的直播吧，我會去的。」又指在收到答覆之後便會把文章刪除。