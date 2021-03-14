Hebe攞獎晒纖腰　陳芳語低胸搶鏡！

「第16屆KKBOX台灣風雲榜頒獎典禮」昨晚於台北流行音樂中心舉行，由Hebe（田馥甄）、魏如萱兩大歌后領軍，率領21組人氣歌手登台獻唱。以露腰連身裙上陣的Hebe，第6度獲得年度風雲歌手，她一口氣連唱3首歌，為了今次頒獎禮提早一天到場綵排，她透露最近的「日常」就是行山跟打羽毛球，愛好運動的她有空就相約好姊妹Selina跟Ella行山，不然就是跑球場練氣，她說：「一步一步過好每個日常，學習放慢時間，放慢腳步。」而即將3度登上台北小巨蛋的金曲歌后魏如萱，首次演唱新歌《HAVE A NICE DAY》，她搶先在網上要歌迷先把歌詞背好一起唱，接着全場跟着她高唱，氣氛超高漲！

之後以低胸上陣的Kimberley（陳芳語），邀請16位Dancers將舞台轉變為夜店，一連串勁歌熱舞演唱。而去年憑着自身作品展現十足創作力的閻奕格（格格），大陣仗帶齊全樂團編制以及弦樂手，以個人演唱會規格獻給今次風雲榜，開場以弦樂結合格格的鋼琴自彈自唱，獻唱情歌組曲。壓軸登場的搖滾天團八三夭，一出場就掀起全場歡呼尖叫。