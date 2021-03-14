環保永續概念近年已經靜靜地成為潮流界主流，不論你係主打城市機能的服飾設計定係圍繞復古風格的鞋履款式，都必須迎來各種符合現今環保標準的改進，才可繼續立於潮流洪溝當中。是次法國鞋履品牌PALLADIUM就將1947年誕生的PALLABROUSSE進行改造，注入環保概念重新審視這對經典靴款，從而蛻變出全新年度之作PALLABROUSSE LEGION。

PALLABROUSSE LEGION外觀貫徹採用元祖版本的法國軍靴設計，鞋身換上100%有機棉製成的8oz蠟面帆布，讓靴款保持絕佳透氣性、耐用性及輕巧化，亦符合Sustainability永續概念的環保趨勢，分別有軍事味道濃厚的Desert、Olive、Woodlin三色選擇。同時靴款內部亦加入蜂巢式彈力透氣PARADROP®空降鞋墊，其高磅數的EVA材質可以提供舒適的足弓回彈及緩震體驗。外底則搭載標誌性的PAMPA一片式飛機輪胎橡膠大底，柔軟觸感為雙腳作出優良的支撐及包覆，提供最全面防護。