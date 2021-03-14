蒲頭否認「走數」！張致恒老婆發億字文直斥Naomi

藝人張致恒（Steven）早前被𡃁模馮鎵瀠（Naomi）公開追債，及後再有指男方居住的元朗村屋外遭人貼街招追數，並有傳他們一家四口已搬屋避債。今日Steven老婆區燕雯突然於社交網發「億」字長文回應Naomi，她一開始提到感謝對方願意借出2萬元應急，並為遲還錢致歉。及後，她逐點澄清外間傳聞，指未有消失「走數」，更自爆為還錢不惜去財務公司借錢：「我哋去到絕路已經去咗借財務，去還一半錢畀你先，好抱歉我哋冇能力一次過還清2萬蚊畀你，我哋亦已經承受緊我哋要承受嘅，畀財務貼街招甚至追上門。但係我依家喺呢度答應你，我一定會用盡我嘅能力兩個月內還埋呢1萬蚊畀你。」

她續指Naomi為追債而騷擾其家人，以此威脅還錢，令她大感不解，並希望對方能放過其家人。而講到有指其生活富貴，住靚屋兼養狗，她就解釋所住村屋位址偏僻，租金並非高昂，養寵物則是早在結婚拍拖前已擁有，故寧願捱窮也不想棄養。至於講到買玩具給兩個兒子，她則指只是親戚送贈，並斥禍不及兒子：「我係爭人錢，但係咁樣係咪代表我唔可以生活唔可以生存？我兩個小朋友咁細，係咪就唔可以有佢哋嘅童年？我爭人錢未有能力還我承認我係有罪，但係我兩個小朋友佢哋點解有罪？」

另外，她亦為Steven護航，指他是好爸爸亦已努力工作，每次一有收入已立即還錢，揚言：「一個男人衰鹹濕衰貪玩，係咪就要判佢死刑？既然佢依家咁努力去生存，點解唔可以畀啲時間佢慢慢做番好佢照顧兩個小朋友？大家可唔可以高抬貴手，畀我兩個小朋友可以有一個爸爸，我哋一家四口可以生存落去。」她最後承諾未來會陸續還清所有債務，絕不會「走數」。

Naomi否認曾騷擾張志恒家人：應該去報警

Naomi對於張致恒太太發的長文，她否認找人去騷擾對方的家人，並揚言：「如果有咁做，你應該去報警。其實借人錢要還係好應該，冇咁大個頭唔好戴咁大頂帽，生活同生存都要靠自己雙手同努力，有手有腳就去搵份工。唔好覺得人哋去追債就係逼你，你唔借錢就唔會有人追你，你本身唔係使大咗，就唔需要問人借錢。如果有個花園嘅村屋、飲支樽裝水、可以喺花園燒嘢食、有工人都唔叫富貴，咁可能對我呢啲屋邨出身嘅女仔嚟講，覺得呢啲生活係好奢侈同富裕，我諗一般打工仔都未必可以屋企有個花園，去養小動物同請到工人。」

她續指對方還了一半錢後已沒有再去追債：「希望張生喺大陸搵到錢嘅時候，第一時間還畀我先，以後再有任何人上門騷擾就可以避嫌唔關我事，唔好事旦有一個人上門追債又話係我，呢個我覺得好煩。佢哋當初要求我唔好回應，等事件唔好發酵，咁都希望佢哋唔好將呢件事無限loop，爭人錢係事實，未還晒係事實，佢無論出幾多個post我都係會要求佢還晒所有尾數，都希望佢唔好再用小朋友同寵物去做檔箭牌，認真地去搵份工，真金白銀賺錢去還畀所有債主。」她強調不會助長借錢唔還的歪風。