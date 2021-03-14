北歐春日菜　風味獨特

來到春天，本地兩間北歐菜餐廳都有推出新菜單；中環米芝蓮二星的日本風創意北歐餐廳Arbor，近日推出Full Arbor Experience晚餐菜單，多款傳統北歐菜式加入日本元素，而且還會不定時轉款，讓客人耳目一新。如傳統的菠菜班戟，就變成加了壽司飯和吞拿魚的新版本。炭燒雞肉除加上醃漬櫻花和真櫻花，加點時令大黃、櫻花醬、醃漬聖誕樹葉等配料來吃，春意滿滿。

鮑魚慢煮後切片，放在混合了抹茶和鮑魚肝的壽司飯上，和大麥撻一起吃，一啖咬出香、脆、鮮。主菜之一的熊本A4和牛牛柳配黑咖喱，咖喱汁是選用黑醋、黑蒜、黑味醂等製作，像真度十足，配和牛來吃，濃郁有肉汁。至於甜品，酸模葉雪葩配奇異果、日本梅酒乳酪泡泡和青檸棉花糖組成，微酸清新。

另一間位於尖沙咀香港帝樂文娜公館內的北歐餐廳FINDS，就以北歐五國為主題，推出6道菜的The Nordic Journey特色菜單。客人先品嘗丹麥傳統的開放式三文治，當中有希靈魚伴配蔬菜、雞肉及蘆筍撻和煙熏魚子醬伴水煮鵪鶉蛋3款口味選擇。緊接是用挪威三文魚和三文魚籽等做出多款口味的三文魚八重奏，愛海鮮的冰島，當地多以烚或冷盤方式處理海鮮，這次師傅就以輕煎帶子、脆炸冰島龍蝦配海膽忌廉，鮮味更濃。有大範圍森林面積的芬蘭，選用菇菌作菜式主角，牛肝菌加牛湯骨熬湯的湯汁，配羊肚菌和薏米，清新有菇香。來到瑞典，以斯德哥爾摩一間酒店在1857年創作的里德伯牛肉作主角，美國全天然牛柳經慢煮後再用芬蘭木煙熏，肉嫩又Juicy。