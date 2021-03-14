石田安奈　寫真界才女

俗語有話「樹大好遮蔭」，但留喺舒適區太耐，好易令人失去向前衝刺嘅動力，所以日本有好多出身於偶像團隊嘅成員都會喺效力一段日子後，轉為單飛發展，實行憑自己嘅努力闖一番天下！好似前SKE48成員石田安奈，最近就決定勇闖寫真界！

出身偶像團隊

提起SKE48呢支女子組合，可謂人才輩出，相信好多人都會第一時間諗起亞洲人氣AV天后三上悠亞，而轉型為寫真女優嘅大場美奈、佐藤聖羅，以及今日為大家推介嘅石田安奈，同樣出色！

今年24歲嘅安奈，眉清目秀，輪廓精緻，氣質迷人，好有明星相，不愧為偶像女團嘅人氣成員。雖然佢嘅身材唔似得悠亞咁豐滿激凸，但三圍比例適中，纖巧得嚟不失玲瓏曲線，加上肉地白滑又夠結實彈手，好有吸引力，亦睇得出佢平日好勤力做運動，先有呢副白滑又健美嘅Body。

專業資格多多

2009年，阿妹喺SKE48嘅選拔活動中脫穎而出，自此之後，佢開始以團隊成員身份活動，期間曾兼任AKB48成員。2017年，佢正式告別SKE48，轉戰舞台劇，到近期又加入寫真界，推出寫真映像作品《ANNA AND YOU》。據了解，安奈喺拍攝時，除咗露出美好身段，仲露出一手高超嘅無人機技巧，事關佢擁有「無人機操縦士回轉翼3級」資格，真係幫咗攝影師唔少。

其實，安奈擁有唔少專業資格，包括無麩質顧問、禮儀檢定初級、夜景檢定3級、運動員食物師3級，仲有日本芳香療法綜合醫學協會認證嘅心理芳香顧問資格，真係夠晒多才多藝！

石田安奈

年齡：24歲

身高：5呎2吋

三圍：33-24-33