女神多奇想？　有人撐乜都得！

有人話，女神永遠是對的，無論佢有咩奇思妙想都會有人Buy，唔知你又認唔認同呢？好似喺日本有位索女會將乳貼亂咁黐，理由係為自己打氣，另一邊廂，有森巴女郎話處女髮絲可以令性生活得到改善……聽落有啲匪夷所思，但一樣有人撐，問你服未？

女優乳貼亂咁貼

女神都係人，一樣要食飯去廁所，生活上有啲古怪習慣，真係不足為奇，只係日本寫真女優仲村真央因為咁而成為網絡熱話，確係一宗奇聞！呢位26歲人氣女優，係儀仗隊成員，並以舞指揮棒舞到出神入化而聞名。早前有綜藝節目搵阿妹做家訪，發現佢鍾意將空水樽同廁紙筒堆喺地上，仲將用過嘅乳貼黐晒喺浴室牆身，非常奇怪！原來佢話咁做係為咗紀錄自己嘅工作量，表現好，就會將乳貼黐高啲，相反就黐低啲……佢仲話自己雖然住緊公司宿舍，但平時經理人同社長都唔會嚟，所以唔怕尷尬喎。

處女髮絲有魔法？

為了靚靚，女人真係乜都夠膽試！來自巴西嘅19歲模特兒兼IG網紅Mari Valents，早排喺網上自爆，聲稱用咗1萬4千英鎊買咗400克長80公分嘅處女髮絲，再駁喺自己嘅頭髮上，咪係覺得佢呢個動作好離奇？原來佢之所以咁做，一來好想擁有一把長髮，二來佢認為未經任何染色同化學處理嘅處女頭髮，更適合用於染髮同造型。另外，佢覺得駁上處女嘅髮絲後，好似變咗處女一樣，可大大改善性生活喎，信不信由你！

有種鹹書好賣得

疫情令唔少行業同商品銷量受到嚴重衝擊，日本情色小說嘅銷量亦唔例外。早前，日本出版社「実業之日本社文庫」嘅編輯喺接受綜藝節目訪問時表示，情色小說主要喺車站商店出售，因呢類小說嘅讀者以上班族為主，但由於在家工作嘅關係，銷量亦大受影響，惟獨以鄉村為題材嘅情色小說唔受影響之餘，銷量仲大增添！據佢估計，好可能同唔少上班族渴望去鄉郊旅行有關，好似一本講述落魄上班族喺鄉間邂逅單身溫泉老闆娘、豐滿寡婦、獨自旅行人妻嘅情色小說《療癒的溫泉 年輕老闆娘的款待》，銷量就上升咗1.5倍，都咪話唔犀利！