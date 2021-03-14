借朋友名買樓唔怕走數　蔚雨芯840萬再入細單位

最近忙於拍攝無綫新劇《十月初五的月光》的蔚雨芯（Rainky），去年首次做業主，在將軍澳買入770萬元單位，前日她又睇中西九龍維港匯I新樓盤，並中籤揀樓，她揀選840萬元的一房單位，並在社交網上載限時照片，手執樓盤資料，開心得宣布又做業主！

Rainky受訪時透露新樓是與生意拍檔夾份買，作為投資用途，她說：「我哋睇好呢度有升值潛能，出年收樓後會放租，計劃持貨3、4年賺少少就賣。」

靠「第三者」攞首置名額

與父母及細佬一家4口同住的她，將由荃灣西搬去小欖，但自問承擔不到千萬單位的風險，笑說：「屋企層樓係阿爸阿媽，我冇供，不過有畀家用。」對投資物業甚有興趣的她，主攻1廳1房的細單位，並說：「本來我哋預算750萬左右，但到我哋揀嘅時候冇晒，所以揀咗個840萬，我鍾意買新樓投資，因為發展商會有啲優惠，只係畀1成首期。」去年她與拍檔各自用了首置名額，故今次合資買樓找來相熟的保險經紀幫手出名買樓，她笑說：「我哋好熟㗎，唔驚，有晒合約嘛！」

明年開始要供樓，她揚言要努力搵錢，慶幸其美容品牌生意成績不錯，並表示拍完劇要搞公司的新產品，她說：「有個台灣師傅話我2023年起會有20年大運行，希望靈驗，我都會畀心機工作。（你已經係富婆有2層樓？）係1層半咋！」早年盛傳與馬來西亞籍「富二代」鄭姓男友蜜運的她，卻說：「我係單身！（富二代男友呢？）冇，已經係好耐歷史嘅嘢，依家我專注工作。」