【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月初三壬戌水危日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：移居、安床、作灶

忌：栽種、開渠、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、5、7、0

幸運顔色：黃

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊

事業運強，不安於現狀，敢於爭取表現機會。

金牛

渾身不自在，工作雖忙碌卻得不到預期效果。

雙子

財運佳，有望中獎或收禮物，宜趁機做善事。

巨蟹

良好的人脈關係可帶來好運，多幫助別人吧！

獅子

有破財危機，行事要三思，對待同事宜謙遜。

處女

遇到難題勿逞強，放下身段可扭轉被動局面。

天秤

工作得心應手，可調慢生活節奏，多做運動。

天蠍

運勢下跌，情緒低落，提防被表面現象迷惑。

人馬

對事業滿懷希望，有機會在職場上遇到伯樂。

山羊

易因忙碌而心浮氣躁，謹記處事要保持冷靜。

水瓶

待人熱情，樂於助人，可贏得好感兼帶來好運。

雙魚

多與人交流可獲商機，但不要參與高風險投資。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）虎 人緣佳

（跌）龍 心情差

鼠

頭腦清晰，做事有條不紊，能與同事合作無間。

牛

保持謙遜態度，可跟前輩學到有利事業的資訊。

虎

人氣強，適合與朋友聯誼，可互相帶來好運。

兔

積極性強，處事效率高，可接手具挑戰性任務。

龍

是日沖煞，出現負面情緒，人際關係受衝擊。

蛇

身邊不乏有力的左右手，事業可邁向新台階。

馬

工作表現理想，心情大好，宜抽空陪伴家人。

羊

精神緊張難集中，上級施壓令情況變得更糟。

猴

凡事要適可而止，若沉迷享樂，將影響運勢。

雞

事業發展起伏不定，宜提高警覺，以防受騙。

狗

收拾心情，專注於工作方面，或有意外發現。

豬

財運不錯，利出門傾生意，進展順利收穫多。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

損有餘，補不足

之前論述怎樣知命、認命來息災增運，即透過認識中華文化，了解五行與自己的關係，多思考前人留下來的理論，搜集辨證實例進行分析，再加以應用。五行是中華文化用以統合萬物的大共名，它最常見的用法是指向萬物的構造成因或歷史進行的程式，天地萬物以至人的命數皆由五行構成，不在五行中者，通常指向超越了命數限制的人。

孫悟空一出生即聲稱自己不在五行中，他的話說早了，因他始終跳不出如來佛祖的掌心，這個反證顯示齊天大聖即使擁有七十二變的本領，仍無法擺脫五行控制。中國的五行（木、火、土、金、水）概念也同時對應人體五臟，即木對肝、火對心、土對脾、金對肺、水對腎。五行維持了萬物平衡，而且互為母子，平等相處，坤土安寧。俗語有云：「落地哭三聲，好醜命生成。」父母生下我們的一刻，雖然是命中注定，但運可以轉，畢竟科學不斷進步，很多問題都可以找出解救方法。日劇《阿信的故事》的歌詞已有契機：「命運在我手，永不低頭」，畢竟上天有好生之德。當我們查出五行有所欠缺，可從日常生活的衣食住行來補充平衡，其中一點是顏色方面，簡單來說，木是綠，火是紅、紫，土是啡、黃，金是白、黃金，水是籃，可考慮在衣着上多選用相關顏色，只要比例不多就行。舉例，忌水便不喝水嗎？寧可不足，不可太過，等同勢不可去盡。再舉一例，大多數冬天出生的人吃生冷食物會拉肚子，但吃辣少上火，有的是虚火，夏天出生剛好相反，道理跟我們中醫寒熱用藥相同。說到底，一命二運三風水，一個醫生斷症好關鍵，正如上篇文章所講，和誰在一起也是玄機。古為今用，放下質疑，才可找到自己。