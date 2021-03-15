與謝東閔山頂談情　江嘉敏險捱車撞驚到瞇眼

無綫小花江嘉敏和謝東閔昨日為無綫新劇《黯夜守護者》到山頂取景，兩人前一晚拍廠景再接早上外景，雖然只睡了2小時，但開工時仍精神奕奕，不停講笑。劇情講述2人在路邊談心時，突然有車衝至，東閔即推開嘉敏，自己則慘被車撞落山，場面逼真！東閔說：「頭先同我講個Brake好似麻麻哋，架車撞埋嚟時真係驚！」嘉敏亦有同感，說驚到瞇起雙眼，不過她已戴定護肘和護腰，笑說：「我天生神力，手㬹可以打到架車凹咗，哈哈！」

訪問期間，她眼明手快一手就能撐着工具車，被讚好身手，她說：「我平時啲戲唔係畀人打，就係畀人拖拉，好想有一次我去打人、撞人，成日想吊威吔、開槍，咩都想試吓，但最後都係我畀人亂槍掃射、畀人打。（最想打邊個？）有得打就OK，想做打女，可以一路拍劇一路減肥。」

她與東閔忙於開工，連昨日是白色情人節也不記得，她說：「白色情人節要回禮㗎！死啦，未諗添，掛住開工，一陣又要返廠，惟有努力啲拍劇然後等出街時送畀佢。」而東閔直言經常忘記節日，自爆生日也不慶祝：「我生日係檢討自己一年做過乜，或者有冇進步，唔係講笑㗎！」嘉敏佩服他厲害，揚言到自己生日時可以考慮模仿。