東方日報C1：最頹星女郎！李卉8年冇工開轉型復活

本是同根生，「星女郎」林允獲周星馳萬千寵愛，豬籠入水，每年單是網購已豪使過千萬！相反，身為第一代「師姐」的李卉，衰在一場踩蕉皮仆低戲，演藝生涯亦隨之仆直，8年「星女郎」生涯幾乎都在入不敷支的雪櫃中度過，直至近年才突然回歸，挾「星女郎」餘光轉型做KOL！

點石成金，能夠獲周星馳加持，幾乎都會行運一條龍，不過世事無絕對，唯獨現年38歲的內地演員李卉堪稱「最頹星女郎」！淡出娛樂圈多年的她，近年開始搞代購生意及做KOL，利用「掹車邊」的「星女郎」餘光吸引網民注意，除自嘲「過氣星女郎」作自我介紹外，又網晒當年一仆「成名」的踩蕉皮戲，留言：「20年前的我，未滿18卻演了個28，作為一名演員，可塑性必需要強。」消失娛樂圈7年後突然活躍網絡，引起網民討論。

周星馳拍到扯火

17歲參加內地選秀節目《幸運小飛飛》奪冠的李卉，擊敗來自五湖四海的佳麗，被周星馳睇中收歸旗下，獲簽8年長約，成為首個「星女郎」，並捧她做電影《少林足球》第二女主角。無奈她拍攝期間表現不滯，一場踩蕉皮仆低的簡單鏡頭都拍足2日，連帶星途亦一「蕉」了，仆直至今！劇情講述飾演偶像派的她，左扭右扭姣爆行街時突然踩蕉皮，惟她衰在太錫身，NG連同仆低次數達60次，連累整個劇組捱凍冇得收工，最後周星馳也忍不住發火，在她完成後說：「你終於撻完？撻咁耐？」更有傳他曾眾目睽睽寸李卉：「你拍完呢部戲一定唔紅，最好轉拍三級，仲要係色情暴力嗰隻！」而她亦由第二女主角淪為佔戲不到1分鐘的「路人甲」，原定與周星馳的感情戲全被刪走，就連宣傳活動亦只能「靠邊站」。

赴美留學做人妻

《少》片以約6,074萬元成為2001年票房冠軍，至今更是香港開埠以來華語電影總票房第4位，戲中不少角色包括「六師弟」林子聰等一炮而紅，連「醬爆」何文輝亦瘋狂吸金，身家過億！不過李卉卻愈做愈霉，簽約8年間幾乎處於雪藏狀態，未有再參演周星馳作品，在外接拍的數部作品亦被狠批演技差，包括頂替李冰冰的內地劇集《少年包青天2》、《功夫狀元》等，收入從月入3萬人民幣跌至「歸零」！由於無人問津，2014年她淡出娛樂圈到美國讀書，並與交往多年的男友結婚生子，其後在內地開餐廳。

同人唔同命，現年24歲的內地女星林允，2016年被周星馳睇中孭飛電影《美人魚》後，人氣和吸金度愈來愈強，影視作品、綜藝節目及廣告多不勝數，前年打入福布斯中國「三十位30歲以下精英榜」，更被指是最有商業價值的藝人，難怪搵得嚟使得去，被爆每年網購金額高達8位數字！周星馳對她的寵愛程度亦顯而易見，在她參與的綜藝節目「獻聲」公開傾電話，視她如女兒般任玩唔嬲。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：