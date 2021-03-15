【美麗背後悲慘身世】孫慧雪無緣見母　姜皓文唔確定姓氏

童星出身嘅林穎彤（Bella）有個悲慘童年，曾與母親行乞「求生」，爸爸另結新歡拋妻棄女，生活悽慘。除咗Bella，唔少藝人美麗背後就有個「特別」的故事。

做咗人母都不減女神光芒嘅孫慧雪，細個時因父母離異而由嫲嫲照顧，雖然佢同生母失聯長達20年，但佢一直都想母女重聚，不過原來媽媽早已離世，天人永隔，無緣見一面。而且，佢得知媽咪死訊時係收到表弟傳來嘅一張墓碑相，如此「另類」方法令佢當場崩潰，而巧合嘅係孫母離世時係38歲，雪雪得知嘅時候亦係38歲。

「最受歡迎女歌星」菊梓喬（Hana）大紅大紫，但佢一段坎坷童年往事係佢粉絲嘅都會知。小時候亦經歷父母離異，與妹妹相依為命，13歲輟學打工搵錢供阿妹讀書，試過冇錢食飯暈喺條街，一個公仔麵分兩日食，雖然佢講過重遇親生父母時，對方視佢兩姊妹如陌路人，心痛過但就話冇怪責過佢哋當初如此狠心嘅舉動。

金像獎最佳男配角姜皓文（黑仔），父母喺佢出世前已離異，佢自出娘胎都未見過生父，對於自己係咪姓姜都存在疑問，而母親隨後改嫁，但因為患病，同母異父弟妹被送到兒童院，喺佢14歲時母親病逝，佢就入住少年宿舍飽受欺凌，為咗生計佢打過唔少工包括到酒樓賣點心、做裝修、表演雜技，更因此令佢性格變得孤僻又倔強。雖然父親一早離棄佢，不過佢就話：「不會嬲或怪責任何人！」

歌手陳柏宇（Jason）3歲時父母離異，因為雙方均無暇照顧佢而入住兒童院4年。雖然曾被大哥哥欺負更試過逃走，但佢都記得兒童院好嘅一面，姑娘都好有愛心，佢亦唔覺得自己比人少咗愛，一樣好多人愛！喺佢7歲時終於被家人接走，跟媽媽、舅舅、姨姨及公公婆婆移居往加拿大，而呢個童年經歷加上樂觀性格，令佢選擇喺大學修讀社會工作。

1997年落選港姐劉倬琦（前藝名劉綽琪）亦因為父母離異，而同有長期病患嘅媽媽生活，喺佢14歲時竟親眼目睹對方上吊自殺，不過佢當時好冷靜報警再通知爸爸，但當事情辦妥後，佢先「識得」崩潰。之後佢再次經歷老公及父親離世，更患上人格障礙症，要靠藥物入睡。