格林美：Harry Styles首奪獎贏舊愛Taylor Swift　女方拍掌道賀

《第63屆格林美音樂獎》於洛杉磯會議中心舉行，由於新冠肺炎疫情，場地改在戶外。英國男子組合One Direction前成員Harry Styles憑單飛歌曲《Watermelon Sugar》，奪得「最佳流行歌手」，是他的首個格林美，打贏美國天后舊愛Taylor Swift、英國女歌手Dua Lipa、美國小天后Billie Eilish、加拿大天王Justin Bieber與美國女歌手Doja Cat。

雖然Taylor出名「拍完唱」，寫歌唱衰演藝圈前男友們，但她面對舊愛打贏自己，表現大方，認可地點頭，站起來拍手。Harry上台時不住說多謝，提到這是他推出首張大碟後第一首寫的歌曲，多謝他的製作拍檔：「好多謝大家。我好感恩可以喺度，真係多謝晒。我可以同你哋一齊喺呢度真係好榮幸，所以真係好多謝。」不過他因為爆粗指所有提名歌曲都「好X勁」而被消音，引來網民猜測他說了甚麼。

Taylor與Harry的粉絲為他們的小互動感到高興，紛紛於社交網站留言表示：「對唔住，呢個真係好圓滿，就好似《1989》（Taylor大碟）嚟自佢哋嘅回憶，依家Taylor就望住佢贏第一個格林美……人生真係好有趣同奇怪。」有人表示：「Taylor Swift為Harry Styles第一次攞格林美而拍手！就算Taylor戴住口罩你都可以睇到佢笑緊。」

另一邊廂，沒有格林美提名而炮轟大會貪污的Harry前隊友Zayn Malik，於頒獎禮舉行前繼續於社交網站酸溜溜地表示：「停止嗰啲秘密委員會啦。直到佢哋消失為止，要X爆格林美。」