日本金唱片大賞　嵐連續2年第7度成賣碟王

日本唱片協會根據過去一年CD、DVD、影帶銷量及網上收費平台點播率等，公布《第35屆日本金唱片大賞》獲獎名單。今年起休團的尊尼組合嵐，連續2年第7度勇奪大獎成為賣碟王。其大碟過去一年銷量有101.2萬張、細碟賣出126.2萬張，而音樂影像作品銷量則有107.7萬張。

嵐同時亦憑大碟《This is 嵐》獲頒「年度5大最佳唱片」、細碟《Kite》獲「年度5大最佳細碟」及《ARASHI Anniversary Tour 5×20》奪「最佳音樂錄音帶」等，合共掃走5獎。本月初獲前主播老婆伊藤綾子誕下B女的嵐成員二宮和也，榮升人父後，今日首度出席代言產品的公開活動，獲大會送上祝福，他笑笑言表示：「只要能平安出世，健康成長，已經讓我感到前所未有的幸福，真的很感謝大家。」而伊藤綾子被爆醉心占卜師，更搵對方幫手替B女改名。

尊尼人氣男團SixTONES 及Snow Man，憑出道歌曲《Imitation Rain / D.D.》獲得年度單曲，SixTONES同時奪得新人獎。樂壇才子米津玄師憑專輯《STRAY SHEEP》獲頒年度大碟。男歌手瑛人與動漫歌姬LiSA獲頒特別獎。韓國男團BTS奪最佳亞洲歌手獎，樂隊QUEEN則連續3年第4度獲國際組別年度歌手獎。