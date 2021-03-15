格林美：Beyonce累積28獎　破最多得獎歌手紀錄

美國天后Beyonce於《第63屆格林美音樂獎》掃走4獎成為大贏家，包括「最佳R&B歌手」與「最佳音樂錄影帶」，以及與美國饒舌女歌手Megan Thee Stallion合作取得的「最佳饒舌歌手」與「最佳饒舌歌曲」。Beyonce累積的格林美獎高達28個，打破鄉謠女歌手Alison Krauss的27個格林美獎紀錄，成為史上最多格林美獎的歌手！

與饒舌天王老公Jay-Z一同出席的Beyonce，上台致詞時表示：「作為一個藝人，我相信自己同大家嘅工作係反映時勢。而呢個係一個艱難嘅時勢。所以我想支持、鼓勵、歌頌所有美麗嘅黑人皇后同皇帝，佢哋一直啟發我同啟發整個世界。呢個真係好令我招架唔住。我自從9歲起就做音樂。我諗唔到呢樣嘢會發生，真係神奇嘅一晚，多謝晒。」

而她早些時候憑《Brown Skin Girl》奪得「最佳音樂錄影帶」時，亦多謝參與創作與表演該曲的9歲女兒Blue Ivy：「我知我個女睇緊。我班囡囡同個囝囝，Blu，恭喜晒，你今晚贏咗個格林美。我為你感到驕傲。而我好榮幸做到你媽咪，做到你哋嘅媽咪。你哋係我嘅BB。我為你哋感到驕傲。我好愛你哋，你哋係我嘅基石。好好享受今晚，我愛你哋。」

《第63屆格林美音樂獎》部份得獎名單：

年度歌曲：Billie Eilish《Everything I Wanted》

年度大碟：Taylor Swift《Folklore》

年度作曲：H.E.R.《I Can’t Breathe》

最佳新人：Megan Thee Stallion

最佳流行歌手：Harry Styles《Watermelon Sugar》

最佳流行合唱：Lady Gaga、Ariana Grande《Rain on Me》

最佳流行大碟：Dua Lipa《Future Nostalgia》

最佳R&B歌手：Beyonce《Black Parade》

最佳R&B歌曲：Robert Glasper、H.E.R、Meshell Ndegeocello《Better Than I Imagine》

最佳R&B大碟：John Legend《Bigger Love》

最佳饒舌歌手：Megan Thee Stallion、Beyonce《Savage》

最佳饒舌歌曲：Megan Thee Stallion、Beyonce《Savage》

最佳饒舌大碟：Nas《King’s Disease》

最佳鄉謠歌手：Vince Gill《When My Amy Prays》

最佳鄉謠合唱：Dan + Shay、Justin Bieber《10,000 Hours》

最佳鄉謠歌曲：The Highwomen《Crowded Table》

最佳鄉謠大碟：Miranda Lambert《Wildcard》

最佳音樂錄影帶：Beyonce、Blue Ivy、WizKid《Brown Skin Girl》