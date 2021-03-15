這7個面膜禁忌　千萬別再犯

敷面膜看似簡單，但如果基本觀念有誤的話，反而會令皮膚愈敷愈差。（互聯網）

敷面膜是保養程序的重要一環，不少女生都會一星期敷上一兩次，或來個急救敷個10~15分鐘，以求迅速改善皮膚狀態。可是這個看似簡單的動作，其實也有機會出錯。所以若不想愈敷皮膚就愈差，就要先搞清楚有那些禁忌不能犯！

錯誤觀念1：面膜天天敷

別以為勤力地天天面膜就能倍大護膚功效，要知道面膜也區分不同類型和功效，當中有些類型是不宜天天敷的，例如美白類便是一例。因為當中蘊含的美白元素如乳酸、果酸、傳明酸、麴酸、熊果素等，有可能對肌膚造成刺激甚至引起過敏，因此最多每星期用2~3次就夠。

錯誤觀念2：敷面膜超過20分鐘

面膜主要是幫助肌膚油水平衡，在敷的過程中快速地補水，但一旦時間過長，反而會倒吸肌膚水分，愈敷愈乾和緊繃，所以應該控制在20分鐘內，就要把面膜拿下來。

錯誤觀念3：洗澡時敷面膜

不少女生為了節省時間，會邊洗澡一邊敷面膜。但這樣做反而會減低面膜功效，因為洗澡時的水氣會讓面膜容易掉落，無法達致理想的修效果。

錯誤觀念4：洗臉後直接敷面膜

空氣污染問題嚴重，所每天回家後，毛孔都堆積了許多肉看不到的污垢。所僅僅只洗臉是不夠的，應該要洗臉後去角質，再拍上化妝水才敷面膜，才能充分發揮面膜功效！

錯誤觀念5：不預先去角質

如果肌膚不潔淨或毛孔堆積污垢或彩妝殘留物，直接把面膜敷上面是無法吸收當中的精華成分的。最好是先洗面及去角質，為肌膚基礎補濕再貼上面膜，就能更好的吸收養分。

錯誤觀念6：忘記做後續保養

別以為敷完面膜後毋須再做後續保養，其實敷面膜後塗上乳液或乳霜，有助將面膜中的精華鎖起來。如再配合按摩手法，更可強化修護。

錯誤觀念7：敷完面膜不洗面

撕下面膜後，臉上都有剩餘的精華液無法被肌膚吸收。建議用清水將精華液沖洗掉，才不會造成過敏或毛孔阻塞問題，然後配合後續保養，就能顯著改善及保持肌膚狀況。