打機新神器　跑分刷新高

今時今日手機其中一個用途是玩遊戲，但用一般手機玩，反應慢之餘仲撳得好辛苦，所以電競手機先應運而生。ASUS最近再度更新旗下ROG Phone系列，來到第4代卻叫ROG Phone 5，由內到外都充斥着電競味，即睇有乜咁巴閉！

先睇外形，ROG Phone 5維持歷代的大尺寸機身設計，三圍77 x 172 x 10.3mm，重237g，數字上跟ROG 3相差不遠，但在重量重新分配後，手感提升咗，拎起來沒有墜手感覺。顏色在幻影黑以外追加了極光白一色，更首度在機背加入點陣燈效，顏色、亮度、閃爍速度均任意調校，超級搶Fo！

屏幕由6.59吋微增至6.78吋，顯示比例20.4:9，解像度2,448x1,080，支援144Hz/1ms畫面更新率，擁有300Hz觸控取樣率及24.3ms觸控反應。試玩《Call of Duty》，畫面清晰銳利，轉換視角、高低攀爬畫面依然保持流暢，而且屏幕做到一按即發，操作體驗極佳。

以往廣獲好評的AirTriggers超音波觸控鍵今代進一步升級，除可按下觸發外，還對應長滑、雙點擊甚至體感晃動等操作方法，方便玩家自訂指令。另外，今代亦可加裝空氣動力風扇，廠商指使用後可把機面溫度降低15度，雖然實測降溫效果不算明顯，但個人欣賞風扇新增了2顆實體鍵，猶如多了L2及R2掣，方便設定成「瞄準」、「上彈」等輔助動作，打機自然更得心應手！

ROG Phone向來硬件都十分「貼市」，呢一代亦唔例外，內建最新S888處理器，記憶體有12GB及16GB 2個選擇。以16GB版本跑分，《AnTuTu》竟獲逾73萬分，屬目前手機界中最高分，可見效能之高。手機另一賣點是電池高達鯨級6,000mAh，並附贈65W快速充電器，唔怕打打吓機被迫中途離場！缺點方面，儲存間僅有256GB，而且無得加記憶卡，容量以「神器」來說實在小得離譜，另外風扇不像以往般隨機附送，而是要額外畀錢買，有心入手就要預留成本了！