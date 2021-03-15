靈感煮意︰【別浪費新年柑（三）】免焗甜柑朱古力仿吉士撻

2021年03月15日 16:00
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    用柑來做甜品或做菜，真的可以後多變化，柑既可配同樣酸甜或味道溫和的生果，亦可配濃味的食材，就是在朱古力面前，它都可以在味蕾上奪得主角的地位。「別浪費新年柑」的第三集，我將會教大家做「免焗甜柑朱古力仿吉士撻」，配上無牛油、口感煙靭的榛子燕麥餅底，誰說想減肥和減卡路里就一定沒有趣味？來做這款甜品跟家人分享吧！
    煙靭榛子燕麥餅底
    柑汁　60克
    白沙糖　10克
    蜜糖　20克
    海鹽　1/8茶匙
    烘焙用去皮榛子　40克
    燕麥　40克
    無鹽杏仁　40克
    甜柑朱古力仿吉士
    無糖可可粉　1湯匙
    粟粉　3茶匙
    白沙糖　2湯匙
    鮮榨去渣柑汁　75克
    全脂牛奶　75克
    柑皮　1~1 1/2茶匙
    表面
    柑肉　隨喜好
    如想表面更有光澤，可將1比1的柑汁和蜜糖拌勻，然後塗抹到柑片的表面。
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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