靈感煮意︰【別浪費新年柑（三）】免焗甜柑朱古力仿吉士撻

用柑來做甜品或做菜，真的可以後多變化，柑既可配同樣酸甜或味道溫和的生果，亦可配濃味的食材，就是在朱古力面前，它都可以在味蕾上奪得主角的地位。「別浪費新年柑」的第三集，我將會教大家做「免焗甜柑朱古力仿吉士撻」，配上無牛油、口感煙靭的榛子燕麥餅底，誰說想減肥和減卡路里就一定沒有趣味？來做這款甜品跟家人分享吧！

煙靭榛子燕麥餅底

柑汁 60克

白沙糖 10克

蜜糖 20克

海鹽 1/8茶匙

烘焙用去皮榛子 40克

燕麥 40克

無鹽杏仁 40克

甜柑朱古力仿吉士

無糖可可粉 1湯匙

粟粉 3茶匙

白沙糖 2湯匙

鮮榨去渣柑汁 75克

全脂牛奶 75克

柑皮 1~1 1/2茶匙

表面

柑肉 隨喜好

如想表面更有光澤，可將1比1的柑汁和蜜糖拌勻，然後塗抹到柑片的表面。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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