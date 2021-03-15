日本3大賞花盛事　享受春日浪漫

到日本賞花，大家第一時間可能聯想到櫻花，但其實值得觀賞的花卉又豈只一種？日本一年四季都有繁花盛開，踏入3、4月，富士本栖湖Resort、大阪舞洲海濱公園及長崎縣豪斯登堡便分別推出了芝櫻、粉蝶花及鬱金香的大型賞花活動，大家欣賞壯麗美艷的花景同時，更有多種別出心裁的心思布置、手信及食品助興，令賞花旅程來得更圓滿！

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富士山下 芝櫻盛放

位於山梨縣富士河口湖的富士本栖湖Resort，每年於春日舉行的富士芝櫻祭絕對係日本賞花盛事，今年活動將於4月17日至5月30日舉行，是次主題為「希望的、打氣之花」，屆時將會有52萬株芝櫻盛放，分別有McDaniel’s Cushion、Autumn Rose及Giant Rose等8個品種，顏色以白、粉紅及紫色為主，訪客可在富士山作背景下，感受日本首都圈最大規模芝櫻花海的魅力！除了芝櫻外，園內更可欣賞櫻花、連翹、銀蓮花、棣棠花及風信子等花朵，今年園內更會擺放多個大型心形裝置，也有特色花藝牆等，到處都是打卡位。同場更舉辦富士山美食節，推出多款平民美食，令人大飽口福。入場費成人每位¥800（約HK$57）。

富士芝櫻祭

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粉蝶花海 藍色美景

在日本環球影城（USJ）旁的大阪舞洲海濱公園，於4月9日至5月5日舉行的粉蝶花祭同樣不容錯過！賣點是於佔地約44,000平方米的超廣闊面積上，種滿了約100萬株粉蝶花，將場地染成一片藍，再加上碧藍的大阪灣作背景，以及青藍天空，三種藍結合作一起，呈現有如仙境般的美景。公園內更提供單車租借服務、滑翔傘及直升機體驗等，讓遊客以不同方式感受這片全藍美景。為配合花祭主題，園內設有大型市集「舞洲樂市樂座」，售賣粉蝶花祭吉祥物Nemonyan的周邊產品，還有以粉蝶花為主題的粉藍色軟雪糕，讓你被夢幻的藍色包圍！入場費成人每位¥1,000（約HK$71）。

粉蝶花祭2021

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自家品種 炮製花田

位於長崎縣佐世保市的主題公園豪斯登堡，即日起至7月9日期間正舉行Flower Festival，春日期間（3月20日至4月4日）便有百萬鬱金香節作主打，顧名思義，將100萬棵鬱金香分布於園內多個不同景區，焦點有Bastion廣場會將公園自家栽培、命名為「豪斯登堡」的品種，首度炮製出一大片花田，該品種的粉色褶邊狀花瓣十分可愛，值得細味。另外，豪斯登堡宮殿一帶則可飽覽多達700種鬱金香，絕對賞心悅目。與此同時，園內每日有名為「Hello! Spring Show」的歌舞表演、滿布鮮花的花車巡遊，加上以食用花作食材的甜品及薄餅等，花花世界令人樂而忘返。一日護照成人每位¥7,000（約HK$497）。

百萬鬱金香節