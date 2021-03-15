事業起步即面癱！張達倫驚冇得撈：以為自己係古天樂

一個演員的演技固然重要，但運氣同樣不可或缺。張達倫入行17年多，演過近百個角色，直到近年的角色戲份愈來愈重。他說有不少人都認為他在演藝路上欠缺運氣，但他卻不以為然，而是用行動去改變，自薦做處境喜劇，才成就了自己第一個為人熟悉的角色—《愛．回家》的嚴謹。

回想初入行，張達倫坦言當時「以為自己係古天樂」，本以為於藝員訓練班出來會一帆風順，豈料做了兩年閒角突然因三叉神經問題而面癱，「好擔心冇得再做呢行，自問係個檢點嘅人，又鍾意做運動，點解無端端會面癱？」用了大半年時間去醫治，但張達倫坦言現在仍有少許後遺症，用力做表情時看得出有點鴛鴦臉。

做了多年的小角色，張達倫開始質疑做演員是不是一條正確的路，「我25歲入行，唔同人哋浮浮沉沉5年都係25歲，我浮浮沉沉5年已經30歲啦！」所以他毅然向高層自薦做處境喜劇，得到了《愛．回家》嚴謹一角，也因劇中與楊卓娜的感情線大受歡迎而入屋，及後他飾演《不懂撤嬌的女人》的Oscar和《好日子》的齊萬碩，都讓觀眾留下了深刻印象。而最近他於《失憶24小時》演的「賤男」伊雲思，更是打破了他一貫的暖男形象，令人看到他「黑暗」的一面，他坦言很enjoy，並笑言：「希望觀眾喺街鬧我！」

張達倫曾經和女藝人黎芷珊相戀9年，雖然現在他已有幸福的家庭，但和黎芷珊的關係仍是猶如「親人」的朋友。而說到二人分手的時候，張達倫竟表示自己那時差不多有點精神病？想知更多要去片看《娛場》！

髮型：Wiltam@INDULGENCE SALON

服裝：Mr P by MR PORTER

場地：The Wave