Mercedes-Benz C-Class　踏入全新W206世代

平治(Mercedes-Benz) 的新世代C-Class早前發表，新C-Class全線加入輕混能動力系統，並且還加了不少來自新S-Class的設計與技術：

1/.車長增加 65mm，車闊再寬10mm，而車高則微減9mm。略放大的車身體積，使前及後排的手肘位分別增22mm和15mm。與此同時，軸距亦增25mm至2,860mm，後排腿部空間再多出21mm，至於頭部空間亦有13mm的增長(Estate車型增11 mm)。

2/. 全線均搭載配備第二代ISG一體式起動發電機及48V EQ Boost 輕混能系統的四汽缸雙渦輪增壓引擎，並搭配 9G-TRONIC自動波箱。該EQ Boost系統能額外增加 20hp馬力及200Nm扭力，且具備回收動能，並在巡航時關閉引擎讓車輛滑行以節省油耗。

3/.新增Smart Home功能，在車上透過可透過Hey Mercedes語音操控或直接觸控來自S-Class的第2代MBUX系統，遙遠控制家居智能電器。

4/. 標準配備LED頭燈，另提供跟S-Class相同、附設投射功能的 DIGITAL LIGHT 頭燈照明系統供選配。

5/.並可加配後軸轉向系統，後輪的轉向角度可進行最多2.5 度的調整，令迴旋圈再減少逾0.4m，使轉彎直徑少於11m，在城市中穿梭更靈活。