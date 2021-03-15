海底求婚好浪漫　李施嬅細數未婚夫6大優點

藝人李施嬅宣布和星級健身教練車崇健（Anson Cha）的婚訊後，今日首次現身公開活動，講到婚禮籌備情況，她坦言仍未進行：「因為媽咪喺加拿大，搞婚禮要睇疫情發展，而未婚夫屋企人喺美國，所以暫時未知道婚禮會喺邊度搞，都希望喺香港舉行，希望今年內，否則就下年。（會唔會先註冊？）註唔註冊，結唔結婚對我哋嚟講唔係好着緊，搞都只係為家人，因為我哋已經認定對方，知道係Forever。我作為藝人喺劇中結過好多次婚，真係想簡單啲，家人開心就得。點搞要徵求家人意見，長輩最重要。」

她指家姐最近亦宣布結婚，還比她早定婚期，笑言爸爸一次過嫁晒兩個女，非常開心。講到求婚經過，她指對方很有心思：「我哋去美國潛水嘅時候，佢喺水底向我求婚，佢攞戒指出嚟幫我戴。佢知我鍾意海，求婚嘅時候身邊有好多鯊魚，我覺得佢係一個好男仔。」

施嬅稱兩人拍拖4年，只有約8位閨蜜知情，她一直想公開兩人關係，但未婚夫Anson是圈外人，怕嚇親對方，直至近日被東網影到及揭發身份，她笑言：「影到之後，有日Anson去茶餐廳，所有人都即刻恭喜佢，搞到佢面都紅晒，好驚，佢打電話同我講，我話你仲紅過我。佢有啲緊張，畀啲時間佢慢慢嚟。」

講到Anson是星級教練，郭富城及楊千嬅也是其學生，她大讚：「佢係好叻嘅教練，好多學生，佢係香港最叻嘅教練。不過我唔係佢學生，佢同學生撻唔着，因為佢教學生有啲mean，如果佢教我，我哋會鬧交。」她澄清兩人由圈外人介紹，而非圈中人。問到Anson的優點時，她滔滔不絕說：「佢個人好簡單、細心，好錫我、上進又勤力，佢好支持我追求夢想同工作，冇阻止我喺呢行發展，佢鍾意叻同勤力嘅人，佢唔鍾意懶人，所以未來一世我都要好勤力。（造人方面會唔會一樣勤力？ ）順其自然啦，我都好鍾意小朋友，但唔會刻意，暫時玩住陳山聰同埋胡杏兒嘅小朋友先囉。（係咪已同居？）大家各自有自己嘅屋，但算係半同居狀態。」至於白色情人節如何慶祝？她稱對方很簡單，甚至不知道這個節日，認為只要開心，日日都是情人節。

另外，對於有網民起底指Anson是人生教練Brian Cha的胞弟，施嬅表示不會回應：「因為會沒完沒了，唔好搞到其他人，佢嘅事唔回應。」至於身為健身教練的Anson可有受到近日「健身群組」影響？她表示對方很愛乾淨，並每日進行檢測，對他相當信任，又讚他有責任感。