朱敏瀚財困考健身教練牌旁身　張振朗喪鬧

譚俊彥（Shaun）、張振朗和朱敏瀚（Brian）早前為邵氏節目《Master's Talk師父有請》任嘉賓，該集以「命中貴人」為主題，Shaun表示在事業上遇到不少的貴人，大部分都是女性，如許鞍華、張艾嘉以及樂易玲等。而Brian直言視身旁的張振朗為貴人：「有一段時間經濟唔係咁好，我話想考定個健身教練牌，點知振朗鬧我，話做演員最緊要個信念，要集中做好自己做緊嘅事。」

麥玲玲提到貴人雖好，但總會遇到拍檔有起落，例如振朗就曾因為拍檔黃心穎的突發事，令主演的3部劇集延遲播出，問張振朗有無感到被連累？他謂：「從來冇覺得係連累，唔開心就梗係有啦，大佬，點會冇唔開心先得㗎？」劇集連環被抽起，振朗憶述當時有兩年沒有出劇，《牛下女高音》、《堅離地愛堅離地》和《機場特警》都先後被抽起，後來又半年一次過播出，連Brian都笑言：「我同佢拍完《機場特警》，佢都叫我小心啲，幫幫忙唔好再有咩新聞。」

提到三人的兄弟情，Shaun指振朗完全不會照顧自己：「隔夜飯盒」翌日朝早再食，導致嚴重腸胃炎，連主持人Bob都笑：「點解你咁低能？」振朗解釋因為只是事隔幾小時，以為問題不大，幸好Shaun如爸爸一樣照顧他，而跟對方合作，最難忘是煞科的一日，他們在懸崖邊一齊居高臨下小解，除此之外，振朗知道Shaun為自己客串《拳王》的一場戲而節食減磅，亦忍不住眼濕濕，兩兄弟感情盡在不言中。

對於入行初期不被看好，Shaun表示曾經遇過有對手做戲不會望住自己，他說：「因為對手只在乎自己其中一邊面靚仔，我話不如你休息啦，我對住塊木板做好過啦！我試過喊戲喊唔出，被睇死話我生活太幸福，未捱過就梗係喊唔出，咁我咪返去對住塊鏡去練習囉！」

振朗非常佩服Shaun珍惜每次演出的機會，並會付出百二分的努力，見證他親自上陣騎馬從山頂衝落懸崖，後來《拳王》的擂台戲，原來只是替身打，但他看不過眼，最終自薦上陣跟真泰拳拳王對打，對方非常硬淨，打完之後全場演員為他歡呼。Shaun說：「我本身連Playback都冇睇，見大家拍晒手我都放心，點知對手送條褲畀我，話代表尊重我呢個對手，我就真係忍唔住爆喊，因為辛苦咁耐就係為呢場戲。」

Brian直言由於自己性格怕醜，曾經被前輩指「好寸」，而當早期被安排到《都市閒情》時，他一度心有不甘，他說：「我都好大膽，直接同個監製講話我只係想拍劇，我有劇就會走。監製對我好好，有劇為我度期，兩年就後就真係放我走，當時安德尊都感覺到我唔係好想做，但佢叫我努力做，點都會拎到啲嘢走。《都市閒情》係我加入TVB之後第一個家庭，每一個人都好好，冇任何競爭，我頒獎禮上得獎都有多謝《都市閒情》，點知第日安德尊傳千字文短訊畀我，話多謝我冇忘記《都市閒情》。」他表示自己在《都市閒情》學會：「一係唔好接，接咗嘅工作就要盡力去做好佢。」