《奧斯卡金像獎》公布提名,韓國女星尹汝貞憑《農情家園》(Minari)入圍最佳女配角,與《波叔出城2》(Borat 2)的Maria Bakalova、《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy)的格蓮高絲(Glen Close)、《爸爸可否不要老》(The Father)的Olivia Colman與《曼克》(Mank)的雅曼達施菲(Amanda Seyfried)爭獎。尹汝貞更是首位在奧斯卡獲提名的韓國演員。

而Daniel Kaluuya與Lakeith Stanfield同時憑《Judas and the Black Messiah》競逐最佳男配角,與《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)的「波叔」沙查巴朗高漢(Sacha Baron Cohen)、《One Night in Miami》的Leslie Odom Jr.與《Sound of Metal》的Paul Raci爭獎。