奧斯卡提名　《少年的你》代表香港爭「最佳國際電影」

《第93屆奧斯卡金像獎》將於香港時間4月26日早上於美國洛杉磯舉行，而提名名單剛公布，「最佳國際電影」獎項提名中，香港導演曾國祥執導的《少年的你》代表香港入圍，成功殺入五強，為港人爭光！

《少》由易烊千璽、周冬雨合演，該片2019年於中國上映時大受歡迎，累積票房高達15.58億人民幣，成為全年中國內地最高票房第9位。影片去年亦於香港電影金像獎橫掃8個獎項，其中包括最佳電影、導演、女主角以及編劇等。

查實今次已非首次有華語電影代表香港獲奧斯卡「最佳外語片」（即「最佳國際電影」前身）提名，1993年陳凱歌的《霸王別姬》曾代表香港角逐奧斯卡最佳外語片。

對於獲提名爭奧斯卡「最佳國際電影」一獎，曾國祥接受東網訪問，他說：「好多謝，好開心，啱啱先知道消息，呢一刻仲係非常之興奮，好多謝大家嘅支持，好開心，部戲一路都得到唔同國家觀眾嘅支持同喜歡，自己作為導演，係一件好開心嘅事，非常多謝所有參與過呢部戲台前幕後嘅兄弟姊妹，一部戲嘅成功，係台前幕後嘅努力，好感恩，好多謝大家。」問到會唔會同太太王敏奕慶祝？他謂：「冇呀，冇準備，入到15強已經心滿意足，最後5強真係冇心理準備，再睇吓點先。」

老公在國際影壇大放異彩，身為太太的王敏奕說：「我哋兩個一齊睇到呢個消息，真係好開心好感動！恭喜《少年的你》嘅台前幕後，大家付出咗好多努力，有咁多好嘅成績，係對大家非常大嘅鼓勵！同老公一齊仲喺度消化緊呢個消息，實在太興奮！」