奧斯卡提名　「黑豹」Chadwick Boseman大熱爭影帝

影壇盛事《第93屆奧斯卡金像獎》最佳男主角提名方面，去年8月因大腸癌病逝的漫威超級英雄片《黑豹》（The Black Panther）男星Chadwick Boseman，憑遺作《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）以大熱姿態獲最佳男主角提名，今次是他首獲奧斯卡提名！

除了他之外，兩大前奧斯卡影帝得主《爸爸可否不要老》（The Father）的安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）、《曼克》（Mank）的加利奧文（Gary Oldman）都獲提名，此外，韓語片《農情家園》（Minari）韓裔男星Steven Yuen與《Sound of Metal》的Riz Ahmed亦有份爭獎。其中Steven成為美籍亞裔男星提名奧斯卡最佳男主角。

奧斯卡提名之前，Chadwick已於Critics' Choice頒獎禮、 芝加哥影評人協會頒獎禮、洛杉磯影評人協會頒獎禮、紐約影評人協會頒獎禮等獲影帝殊榮。奧斯卡歷來亦有不少影星死後獲提名，其中彼得芬治（Peter Finch）（最佳男主角）以及希夫烈格（Heath Ledger）（最佳男配角）成功獲獎。